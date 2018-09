Päällystystyö sulkee ajokaistoja Vientiväylällä, sekä osin Tuontikadulla tänään maanantaina Turun Pahaniemessä. Autoilijoita kehotetaan käyttämään vaihtoehtoisia reittejä.

Töitä tehdään alueella aamuyhdeksästä iltapäiväneljään. Ajorata on kavennettu ja töistä on haittaa molemmissa ajosuunnissa. Paikalla on liikenneohjaajat ja alueella liikkuu työkoneita liikenteen seassa.