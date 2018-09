Tietyöt sulkevat ajoratoja ensi viikolla Kähärissä ja Kärsämäessä

Viemäri- ja vesijohtotyö sulkee ajoradan Kähärissä Lampuodintie 8:n kohdalta maanantaista alkaen. Tonteille ajo on sallittu. Haittaa aiheutuu molempiin ajosuuntiin. Työn on arvioitu kestävän perjantai-iltaan saakka. Paikalla on liikenneopasteet, ja työkoneita on liikenteen seassa.

Viemäri- ja vesijohtotyö sulkee ajoradan Tengströminkadulla 3.–10.9. välisenä aikana. Ajorata on suljettu Kärsämäentien risteysalueelta, mutta kevyt liikenne kulkee normaalisti. Kulku Tengströminkadun kiinteistöille tapahtuu Vanhan Tampereentien kautta. Työn edetessä myös Kärsämentieltä suljetaan yksi ajokaista, jolloin etuajo-oikeus osoitetaan liikennemerkein. Kärsämäentiellä nopeusrajoitus on työmaan kohdalla 30 km/h. Haittaa aiheutuu molempiin ajosuuntiin.