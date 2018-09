Turun yliopistolla on kehitetty Suomipassi-sovellus, jota käytetään muun muassa vaihto-opiskelijoiden ja kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden suomen kielen opinnoissa. Sovelluksen käyttäjä voi valikoida asiakaspalvelutilanteeseen sopivan fraasin ja kuunnella sen suomeksi.

Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksen suomen kielen opettaja Jenni Laine halusi kehittää opiskelijoilleen konkreettisen apuvälineen arjen asiointitilanteisiin. Mukaan projektiin lähti Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY). Rahoitus Suomipassi-mobiiliapplikaatiolle saatiin Opiskelijakaupunki Turku -hankkeesta, ja sovelluksen toteuttivat Turun yliopiston tutkimuksen IT:n sovelluskehittäjät.

Yhteistyön tuloksena syntynyt mobiilisovellus tarjoaa myös jatkokehitysmahdollisuuksia niin pedagogisesti, sisällöllisesti kuin teknisestikin.

Opinnoissaan Suomipassin pilottiin tutustunut Qing Liu halusi olla mukana toteuttamassa mobiilisovellusta. Hän käänsi Suomipassin fraasit kiinaksi. Lisäksi Suomipassi on käännetty englanniksi, ruotsiksi, saksaksi, venäjäksi ja espanjaksi.

– Lähdin mukaan projektiin, koska Suomipassissa on paljon hyödyllisiä fraaseja, joita voin käyttää erilaisissa tilanteissa. Se auttoi minua puhumaan suomea päivittäisessä elämässä, siksi minä halusin kääntää ne kiinan kielen puhujille, Qing Liu toteaa Turun yliopiston ylioppilaskunnan tiedotteessa.

Nyt valmistuva sovellus on suunnattu alkeistason oppijoille. Suomipassi on vapaasti ladattavissa Google Play -kaupasta Android-laitteille. Sovellus on tulossa pian myös iPhonelle. Sovellusta voi käyttää, vaikka ei olisi Turun yliopiston opiskelija.