Tyksin yleisöluennot alkavat ensi viikolla – avausluennon aiheena pienten lasten mielenterveys

Tyks tutkii ja hoitaa -yleisöluentosarja alkaa torstaina 6. syyskuuta. Maksuttomien yleisöluentojen tarkoituksena on lisätä ihmisten tietämystä terveyteen liittyvistä asioista.

Ensimmäisen luennon aiheena on pienten lasten mielenterveys. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedotteessa kerrotaan, että mielenterveyden häiriöitä esiintyy jo pikkulapsi-iästä alkaen. Lasten on usein vaikea kertoa pahasta olostaan, ja siksi vanhempien ja perheen tukeminen on tärkeä osa lapsen mielenterveyden hyväksi tehtävää työtä.

Tutkimusten mukaan jo alle 4-vuotiailla esiintyy psyykkisiä häiriöitä yhtä usein kuin isommillakin lapsilla.

– Pienet lapset kokevat ja reagoivat myös hyvin kokonaisvaltaisesti. Sen vuoksi psyykkisen ja somaattisen häiriön raja on liukuva, kertoo lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lapsi- ja nuorisopsykoanalyytikko Hanna Manninen tiedotteessa.

Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä vahvemmin hoito keskittyy vauvaa ympäröivän varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen.

– Kun lapsen psyykettä halutaan hoitaa, perheen hoitaminen tai vanhempien riittävien voimavarojen turvaaminen on aina keskeisen tärkeää, sanoo Manninen.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Ahdistuneisuus on lasten yleisin mielenterveyden ongelma, joka jää usein huomaamatta. Ahdistuneisuus voi ilmetä eri tavoin: lapsi voi olla pelokas, vältellä toistuvasti tavanomaisia arjen tilanteita, vetäytyä tai kiukutella. Ahdistuneisuuteen voi liittyä myös fyysisiä oireita kuten päänsärkyä, pahoinvointia tai mahakipuja.

Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa on kehitetty internetin ja puhelimen välityksellä toteutettava Voimaperheet – Huolet hallintaan -ohjelma, jonka tehokkuutta tutkitaan parhaillaan yhteistyössä kouluterveydenhuollon kanssa.

Lasten ja nuorten masennuksesta ja sen hoitamisesta yleisöluennolla kertoo dosentti, lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Linnea Karlsson. Sairaalakoulun toimintaa ja roolia esittelee Tyksissä toimivan Kiinamyllyn koulun johtaja Niina Ekqvist. Yleisöluennon puheenjohtajana toimii lastenpsykiatrian vastuualuejohtaja Taina Juvén.

Syksyn luentojen ohjelma löytyy Varsinais-Suomen sairaahoitopiirin nettisivuilta. Luennot pidetään T-sairaalan Risto Lahesmaa- ja Johan Haartman -saleissa. Sisäänkäynti on pääsisäänkäynnistä Hämeentien puolelta.

Luentoja voi seurata myös videoyhteydellä Tyksin erityisvastuualueen keskussairaaloissa Porissa ja Vaasassa.