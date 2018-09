Uusi eläinoikeusryhmä osoitti mieltään Turun kävelykadulla – "Käymme joka viikko jossain Suomen kaupungissa"

Sari Miettunen

Turun keskustan kävelykadulla nähtiin puolen päivän aikaan eläinaktivistien mielenilmaus turkiseläinten puolesta.

Asialla oli elokuussa perustettu Finland Fur Animal Save, joka on osa Kanadassa vuonna 2010 perustettua The Save Movement -liikettä.

– Kaikkiaan meitä on Suomessa nyt runsaat 50 henkeä, kertoo ryhmään kuuluva Niina Kuorikoski.

Osallistujat kutsuivat tapahtumaa nimellä "vigil". Se viittaa rauhanomaiseen ja rakkauspohjaiseen mielenilmaukseen.

Aktivistien tavoitteena on kiinnittää huomio turkisalan ongelmiin.

– Turun mielenilmaus on ensimmäinen laatuaan. Tulemme näkymään joka viikko jossain suomalaisessa kaupungissa. Haluamme tavoittaa tavalliset ihmiset, sillä kaikki muutos lähtee kuluttajasta, Kuorikoski kertoi juuri ennen mielenilmauksen alkamista.

Tapahtuman aikana aktivistit pitelivät kylttejä, jakoivat lentolehtisiä turkistuotannosta sekä keskustelivat ohikulkijoiden kanssa.

– Verkostoomme Turussa kuuluu myös osasto, joka keskittyy tuotantoeläimiin ja vierailee teurastamoilla. Toissapäivänä he olivat Paimion teurastamolla.

Osallistujat seisoivat teurastamon ulkopuolella ja seurasivat eläinten tuomista sinne.

– He olivat eläimille läsnä ja osoittivat välittämistä, Niina Kuorikoski kuvailee.

The Save Movement -verkostolla on yli 400 osastoa eri puolilla maailmaa. Liikkeen tavoitteena on edistää veganismia ja ruohonjuuritason aktivismia.