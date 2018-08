Maarian altaassa ja Vähäjoessa edelleen runsaasti suolistoperäisiä bakteereja – sade voi tuoda haisevaa vettä Koroisiin asti

Suolistoperäisten bakteerin määrät edelleen poikkeuksellisen korkeita Maarian altaassa ja Aurajokeen laskevassa Vähäjoessa. Näin ollen veden käyttöä kastelu-, uima- ja talousvetenä tulee välttää, tiedottaa Ely-keskus.

Suurimmat pitoisuudet on mitattu Vähäjoen yläjuoksulla olevasta laskeutusaltaasta, jonne johdetaan lähiseudun hulevesiä. Hulevesiin on mitä ilmeisemmin päässyt sekaan jätevesiä, joista bakteerit ovat peräisin. Suolistoperäisten bakteerien määrät ovat suuria myös Maarian altaasta Vähäjokeen laskevassa patokanavassa sekä erityisesti sen alapuolella Vähäjoessa. Ely-keskuksen mukaan Maarian altaan bakteerien päästölähde on vielä selvittämättä, mutta sitä varten on otettu kuluneella viikolla lisänäytteitä Maarian altaan alaosasta ja siihen laskevasta Karkusojasta. Ely-keskus ja Turun kaupunki jatkavat bakteerien päästölähteiden selvitystä.

Viikonlopulle ennustettujen sateiden aiheuttama virtaaman kasvu voi tuoda jätevedeltä haisevaa vettä Vähäjoessa Koroisiin saakka. Veden juoksutus Maarian altaasta Vähäjokeen on ollut pysäytettynä 17.8.2018 lähtien, jolloin saatiin ensimmäiset tulokset Maarian altaan korkeista bakteeripitoisuuksista.

Saramäen jätepuukasan sammutusvesien ympäristövaikutusten seurannan yhteydessä tutkittiin Vähäjoen laskeutusaltaasta myös haitallisia aineita (PAH-, fenoliset ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet sekä ftalaatit). Tulosten perusteella pentakloorifenolin pitoisuudet ylittivät ympäristölaatunormin mukaiset raja-arvot ja bisfenoli-A pitoisuudet olivat myös korkeita. Molempia aineita on voinut päätyä vesistöön jätepuukasan palon sammutusvesien mukana palopaikalta, mutta myös muut lähteet ovat mahdollisia. Laskeutusallas on tällä hetkellä padottu, eikä siitä virtaa vettä Vähäjokeen, Ely-keskus tiedottaa.