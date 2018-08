Huippupoliitikot Turussa tänään – katso suorat lähetykset Eurooppa-foorumista

Turun Eurooppa-foorumissa suomalaisvaikuttajat ja kansalaiset keskustelevat Suomen roolista Euroopassa ja Euroopan unionissa. Tänää perjantaina Turussa vierailevat ja Euroopasta keskustelevat muun muassa pääministeri Juha Sipilä (kesk), Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (sin) ja Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb.

Turun Eurooppa-foorumi järjestetään nyt ensimmäistä kertaa ja siitä tulee jokavuotinen politiikan ja talouden syyskauden avaus Suomessa.

Foorumi järjestetään useissa eri paikoissa Turun keskustassa. Voit seurata tapahtumia ja keskusteluja tällä sivulla suorana lähetyksenä. Striimit tarjoaa tapahtuman järjestäjä.

Kansalaiskeskustelu – EU:n supervuosi 2019 Suomessa, kello 9.30–11.30 Åbo Svenska Teater.

Vuodesta 2019 on tulossa varsinainen EU-supervuosi Suomessa. Kevään eduskuntavaalien jälkeen äänestäjiä odottavat toukokuun lopulla EU-vaaliuurnat. Uusi Euroopan parlamentti valitsee heinäkuussa uuden komission puheenjohtajan. Samassa kuussa Suomi tarttuu kolmatta kertaa unionin ohjaksiin neuvoston puheenjohtajamaana eduskuntavaalien jälkeen muodostetun hallituksen johdolla. Britannian eron jälkeen 27 jäsenmaan unioni lähtee uuteen suuntaan. EU:n tulevaisuus ja pitkän aikavälin tavoitteet sekä rahoitustarpeet puhuttavat. Euroopan kansainvälinen toimintaympäristö on murroksessa sekä turvallisuuspolitiikan että kauppapolitiikan osalta. Digitalisaatio, energiapolitiikka ja ilmastonmuutoksen torjunta vaativat Euroopan tason päätöksiä.

Tilaisuuden järjestävät Euroopan komission Suomen-edustusto ja Euroopan parlamentin Suomen toimisto.

Paneeli 1: EU:n tuleva suunta

Timo Pesonen, Euroopan komission viestintäpääosaston johtaja

Mepit: Sirpa Pietikäinen (kok., EPP), Miapetra Kumpula-Natri (sd., S&D), Nils Torvalds (r., ALDE), Elsi Katainen (kesk.) ja Merja Kyllönen (vas., GUE/NGL)

Alustus: Euroopan komission viestintäpääosaston pääjohtaja Timo Pesonen.

Juontaja: Nicklas Wancke, Yle.

Paneeli 2: EU:n tulevaisuuden rahoitus

Mepit: Petri Sarvamaa (kok., EPP), Henna Virkkunen (kok., EPP), Jussi Halla-aho (ps., ECR), Heidi Hautala (vihr., Greens/EFA) ja Anneli Jäätteenmäki (kesk.)

Alustus: Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen kabinettipäällikkö Risto Artjoki

Juontaja: Nicklas Wancke

Eurooppa odottaa uudistuksia – mihin Suomi on valmis? Kello 15.00–16.30, Åbo Svenska Teater.

Järjestäjät: SAK, Akava, STTK, EK

Paneelikeskustelussa Antti Palola, puheenjohtaja (STTK), Sture Fjäder, puheenjohtaja (Akava), Taina Susiluoto, johtaja (EK), Jarkko Eloranta, puheenjohtaja (SAK), Sampo Terho, Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri (Sininen tulevaisuus), Aura Salla, hallituksen jäsen (European Movement International), Tytti Tuppurainen, kansanedustaja sekä Demarinaisten puheenjohtaja.

Alustaja: Outi Slotboom, yksikönpäällikkö (ECFIN, talous- ja rahoitusasiat)

Juontaja: Kirsi Heikel, toimittaja, Yle

Euroopan komissio julkaisi 23. toukokuuta 2018 talouspolitiikan EU-ohjausjakson puitteissa esityksensä Suomea koskeviksi maakohtaisiksi suosituksiksi tulevalle vuodelle. Niillä Euroopan komissio ja suositukset heinäkuussa hyväksyvä neuvosto arvioivat jäsenmaiden finanssi-, makrotalous- ja rakennepolitiikkaa, antavat uusia suosituksia ja valvovat vanhojen suositusten toimeenpanoa. Työmarkkinakeskusjärjestöjen mielestä on tärkeää keskustella

syvällisesti ja julkisesti maakohtaisista suosituksista eli niistä toimenpiteistä, joita Euroopan unioni toisaalta suosittelee ja toisaalta vaatii Suomelta. Turun kansallinen Eurooppa-foorumi on erinomainen paikka tälle keskustelulle. Mihin Suomi on valmis, kun Eurooppa odottaa uudistuksia?

Euroopan unionin rooli maailmassa. Diilejä vai sääntöpohjaisuutta turvallisuuspoliittisella pelikentällä? Kello 17.00–18.30, Åbo Svenska Teatern.

Keskustelussa pohditaan EU:n roolia globaalina turvallisuuspoliittisena toimijana. Mikä on sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän merkitys nykyisessä ”diilien maailmassa”? Millainen rooli EU:lla on ja tulisi olla kansainvälisellä pelikentällä ja ajankohtaisten globaalien kysymysten (esimerkiksi Iran, Syyria ja Pohjois-Korea) ratkaisemisessa.

Järjestäjät: Ulkoministeriön Eurooppatiedotus ja Ulkopoliittinen instituutti.

Tilaisuuden avaus ulkoministeriön valtiosihteeri Matti Anttonen

Keynote -alustus Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb

Paneelikeskustelussa keskustelijoina: Suomen EU-suurlähettiläs Marja Rislakki ja Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela, juontaja: Kirsi Heikel, toimittaja (Yle).

Vision for European University (in English), kello 10.30–12.30, Turun pääkirjaston Studio

Järjestäjä: Turun yliopisto

Opening words, Kalervo Väänänen, Rector, University of Turku

Short presentations, Anita Lehikoinen, Permanent Secretary, Ministry of Education and Culture; Lesley Wilson, Secretary General, European University Association; Miika Tiainen, President, National Union of University Students in Finland, SYL; Eva Åkesson, Rector, Uppsala University

Panel Discussion, participants: Anita Lehikoinen, Lesley Wilson, Eva Åkesson and Miika Tiainen

Moderators: Niklas Sandler Vice-rector, Åbo Akademi and Jukka Mönkkönen, Rector, University of Eastern Finland and Chair, Universities Finland UNIFI

Research, education and innovation policies, and especially societal challenges present different kinds of demands for European universities which need to be met. Organised by the University of Turku, Universities Finland UNIFI, and Åbo Akademi University, the Vision for European University event discusses European universities' scopes for action in global co-operation.

Vem bryr sig om EU (på svenska), kello 13.00–14.00, Turun pääkirjaston Studio

Järjestäjä: Åbo Akademi

Paneldiskussion med Daniel Olin (Yle), Li Andersson (VF), Åsa von Schoultz (HU), Andreas Elfving (SFP).

Diskussionen modereras av Ville Hupa. Inledande kommentarer av Lauri Rapeli (ÅA).

Mihin suuntaan nuoret vievät Euroopan unionia? kello 15.30–17.00, Turun pääkirjaston Studio

Järjestäjä: Schuman-seura & opiskelijat,

Mukana: Maria Nyroos, Suomen ylioppilaskuntien liiton kansainvälisten asioiden ja EU-edunvalvonnan asiantuntija, Katri Ylinen, Euroopan vihreiden nuorten puheenjohtaja, Alexander Lång, Åbo Akademin opiskelija, Annika Eskman, Suomen opiskelijakuntien liitto.

Juontaja: Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen varapuheenjohtaja Pyry-Petteri Lahtinen.

