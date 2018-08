Paikalliset 19:56

Maastopalo Paraisten Maskinnamossa

Paraisten Maskinnamon saarella on syttynyt maastopalo. Päivystävän pelastusmestarin mukaan palo on vaikeakulkuisessa maastossa. Palorintaman leveys on noin sata metriä. Sammutustyöt on aloitettu.