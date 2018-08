Muunsukupuoliset osoittivat Turussa mieltä ja vaativat hoitoa – Tampereen transpoliklinikan päätös kuohuttaa mieliä

En ymmärrä

Mihin he hormonihoitoa tarvitsevat, jos kokevat etteivät ole miehiä eivätkä naisia? Itse olen kokenut joskus, etten kuulu tähän maailmaan, joten tästä voisin vetää sen johtopäätöksen että olen toismaailmallinen, mutta mielummin tunnustustan oman mieleni aiemmat häriötilat. Identiteettiongelmat eivät ole ihme nykymaailmassa, mutta mistä sukupuoli-identiteettiongelmat tulevat? Normeista? Ei sukupuoltaan tarvitse korjata, vaikka oma kokemusmaailma olisi utopistisimmasta scifistä käsin, ei se muuta mitään. En ymmärrä mitään mieskokemusta näin miehenä; toteutan lähinnä odotettua miehisyyttä ja se on vain valinta, itken ja pidän naisellisista asioista toisinaan ja voin muuntua hyvin moniin ulottuvuuksiin, mutta on eri asia että minulla PITÄISI olla valinta toteuttaa jotakin yhteiskunnallisesti tunnustettua muu-identiteettiä. Ymmärrän tämän muu-identiteetin, jos se on alkusoittoa tulevalle ihmisen robotisoitumiselle, mutta jos kyse on sosiaalisulotteisesta kapinasta, niin sitä pitäisi käsitellä sellaisena eikä pukea sitä joksikin muuksi.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.