Viikon kuvat: Motoristin viikset, mummodisko ja pienoismaailma puutarhassa

Kahdeksankymmentä motoristia toi Kyröön tärkeän viestin: koulukiusaaminen on elämän tuhlaamista ja väärin. Motoristien puheenvuoron käyttänyt harrikkamies Ari Santaharju tiivisti painavan sanomansa muutamaan ydinviestiin, joista on helppo olla samaa mieltä.

– Elämä on hauras, elämä on ainutkertainen. Koulukiusaaminen on elämän tuhlaamista.

Motoristeja päristeli paikalle myös Somerolla, jossa jenkkiautoilijat ja -motoristit kokoontuivat Terttilän meijerillä. Valokuvaajan silmä oli kohdallaan, kun komeat moottoripyörät piirtyivät vanhaa meijerirakennusta vasten.

Lisää hevosvoimia on kuvassa, kun kuvaaja pääsi kurkistamaan eläinlääkärin työtä. Eläkkeellä olevan suomenhevosen silmää tutkaillaan yhdessä Viikon kuvassa.

Kuvien kautta pääsemme myös krikettikentälle, muraalin maalaukseen ja mummodiskoon.

Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat VALOA SILMÄÄN. Eläinlääkäri Karoliina Rissanen (kesk.) tarkistaa eläkkeellä olevan suomenhevosen silmää. Avustajana operaatiossa toimii hevosen omistaja Kia Boijer. Rissanen aloitti keväällä Salon seudun kunnallisena eläinlääkärinä. Armas Töykkälä, Somero-lehti CRUISAILU VANHAN MEIJERIN PIHAAN. Terttilän meijerin Moottorisunnuntai on jo 15 vuotta vanha tapahtuma. Somerolaiseen tapahtumaan cruisanneet autot ja moottoripyörät olivat pääsääntöisesti lähtöisin rapakon takaa. Ja Amerikassahan kaikki on vähän isompaa ja näyttävämpää. Kaisu Hautamäki, Kaarina-Lehti ITSE TEHTY PUUTARHAUNELMA. Koristeellisen rautaportin takana aukeaa pienoismaailma. Hurjasti kukkivat kasvit johdattavat katselijan pikkuruisten punaisten mökkien ja puron yli kaartuvan puusillan luo. Lauri Hanhikosken puutarha on miehen intohimo ja ylpeys. Kukkapenkkien katveissa on itse nikkaroituja pikkutaloja, linnunpönttöjä, huvimaja, grilli ja verstas. Mikael Rydenfelt, Turun Sanomat KALLISTA LYSTIÄ. Tuhansia puolustusvoimien toiminnasta kiinnostuneita hemmoteltiin lauantaina taistelunäytöksellä Turussa. Puolustusvoimat 100 -kiertueella Patterinhaan vanhan jätevedenpuhdistamon alueella saatiin maa-, meri- ja ilmavoimien näyte osaamisestaan. Pölyn, savun ja tulenlieskojen ryydittämässä show’ssa jyrisivät Leopardit, ohjukset, kuljetuspanssarivaunut, taisteluhelikopteri, maihinnousuveneet ja Hornet. Osa tosin vain isoilla näyttötauluilla. Yhden näytöksen hinta nousee noin 50 000 euroon. Yleisölle tilaisuus oli maksuton. Jukka Puputti, Kaarina-Lehti KUKKIA SANKARILLE. Kaarinan Pojat esitti erinomaisia otteita 60-vuotisjuhlaottelussaan FC Jazzia vastaan. Porilasjoukkue kaatui lauantaina lukemin 2–0. Vierailija FC Jazz muisti juhlivaa seuraa kukilla. Kuvassa KaaPon kapteeni Leevi Puputti. KaaPo pelaa Kakkosen B-lohkossa. Mikael Rydenfelt, Turun Sanomat VAKAA SARVIPÄÄ. Arja Alhorannan rakentamassa Pyhärannan Hirvipuistossa voi törmätä luonnollisen kokoisiin betonihirviin, pingviineihin, puusta veistettyihin toteemeihin ja moniin muihin ITE-taiteiljan omaperäisiin ideoihin. Aviomies Jukka Alhoranta seuraa, kun hirvi saa pudonneen sarvensa takaisin. Amerikkalainen viikkolehti Atlas Obscura huomioi viime vuoden lopulla Alhorannan tuotannon. Julkaisussa esitellään erikoisia matkailukohteita, ja Suomesta kohteita oli nostettu esiin 34. Ville-Veikko Kaakinen, Salon Seudun Sanomat KARJA SEURAA ISÄNTÄÄ. Suomusjärveläisen Jusalan tilan ylämaankarja lähtee liikkeelle kuuliaisesti, kun isäntä Jukka Vuorio kajauttaa higland-sonnin mölinää muistuttavan kutsuhuudon. Ylämaankarja on ulkona läpi vuoden, eikä tarvitse navettaa. Lennart Holmberg, Turun Sanomat RAKKAUDESTA MEREEN. ”Taide on ajattelua”, sanoo syyskuussa 60 vuotta täyttävä taiteilija Renja Leino. Perin galleriassa avautunut näyttely on Korppoossa asuvan Leinon kunnianosoitus, rakkaudentunnustus ja puolustuspuhe merelle. Taustalla pysäytyskuva videoteoksesta Darling Sea. Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat MUMMODISKO. Mummodisko rantautui keskiviikkona Salon Urheilutalolle. Helsingissä Tavastian kolme kertaa täyteen saanut konsepti oli selvästi myös salolaisten suosiossa. Mummodiskoja on järjestetty jo kymmenittäin. Mummodiskot eivät tunne ikärajoja, vaan kaikki ovat niihin tervetulleita. Päivi Sappinen, Uudenkaupungin Sanomat HELLEKESÄ NÄKYI RAVINTOLOISSA. Historiallinen hellekesä näkyi positiivisesti Uudenkaupungin ravintoloissa. Rannan ja keskustan ravintolat kertovat kävijämäärien noususta. Aktiivinen tapahtumakesä piristi myös paikallisia ravintoloita. Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat SALAPERÄINEN SEINÄMAALAUS. Italialainen Fabio Petani maalaa seinämaalauksensa Salossa valtavaan viljasiilorakennuksen. Teoksen ulkonäköä ei ole paljastettu, mutta yhden sivun ääriviivat alkoivat torstaina hahmottua. Salon uudet muraalit ovat osa valtakunnallista Upea18-taidefestivaalia. Jari Laurikko, Turun Sanomat KRIKETTIJOUKKUE. Suomen krikettimaajoukkue ja sen kolme turkulaispelaajaa hakevat MM-karsinnoissa jatkopaikkaa, joka veisi askeleen lähemmäksi unelmaa lopputurnauksesta. Turkulaisista Aravind Kumar Mohan (oik.) keskittyy maajoukkueessa lyömiseen ja Hariharan Dandapani pääasiassa syöttämiseen. Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat KUKKIA JA MEHILÄISIÄ. Mehiläiset ovat uurastaneet kuluneena kesänä medenkeruuussa, sillä hunajasadosta on tulossa hyvä kuivuudesta huolimatta. Tämä mehiläinen vierailee malvan kukalla. Jori Liimatainen, Turun Sanomat RAUTAINEN PUOLUSTUS. FC Interin puolustus tuskastutti RoPS:n hyökkäyksen ja pelintekijä Lucas Lingmanin. Inter on onnistunut muuraamaan puolustuksensa niin tiukasti umpeen, ettei sarjakakkonen löytänyt siitä riittävästi aukkoja viime lauantaina. Tuloksena oli maaliton tasapeli. Solina Saarikoski, Laitilan sanomat VANHUSPALVELUIDEN YKSITYISTÄMINEN. Mahdollinen vanhuspalveluiden yksityistäminen puhuttaa Laitilassa. Valtuustosali oli lähes viimeistä paikkaa myöten täynnä, kun kaupunki järjesti keskiviikkona kuntalaistilaisuuden aikeistaan. Laitila neuvottelee parhaillaan yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavan Pihlajalinnan kanssa yhteisyrityksen perustamisesta Laitilaan. Irma Virta, Kunnallislehti NÄKYYKÖ PLANEETTA? Aleksi Soikkeli haluaisi nähdä planeetan, mutta viime lauantain sää ei ollut paras mahdollinen avaruuden tiirailuun. Turun Ursa järjesti avoimien ovien päivänä mahdollisuuden tutustua yhdistyksen tekniikkaan Paimion Kevolan tähtitornissa. Aleksia avustaa äiti Anniina Soikkeli.

