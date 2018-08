Selvitys: Turussa kuusi alakoulua, jotka sijaitsevat kaukana viheralueista

Huomattava osa Turun yläkouluista sijaitsee yli 300 metrin päässä metsästä. Lisäksi Turusta löytyy kuusi ala-koulua, jotka eivät sijaitse metsän eikä puiston läheisyydessä. Helsingissä ja Tampereella tilanne on Turkua parempi. Tulokset käyvät ilmi Suomen ympäristökeskuksen (Syke) Kestävä hyvinvointi -hankkeen selvityksestä, jossa tarkasteltiin paikkatietojen avulla viheralueiden etäisyyttä kouluista.

Tutkimusten mukaan luonnon läheisyydellä on selkeästi myönteisiä vaikutuksia lapsen kehitykseen. Jotta viheralue olisi helppo saavuttaa, sinne saisi ympäristöministeriön ohjeen mukaan olla matkaa korkeintaan 300 metriä.

– Luonto virkistää ja luontokontaktit monipuolistavat elimistön mikrobistoa ja vahvistavat immuunipuolustusta. Lapsuuden aikana rakentunut positiivinen luontosuhde edistää ympäristövastuullista käyttäytymistä myös aikuisena. Lähiluonto nivotaan myös osaksi koulujen opetussuunnitelmaa, kerrotaan Suomen ympäristökeskuksen tiedotteessa.

Tuoreen selvityksen mukaan Suomen suurimpien kaupunkiseutujen koulujen lähistöllä on yleensä puistoja, mutta metsään on usein pitkähkö matka.Tarkastelun kohteena olivat ala- ja yläkoulut pääkaupunkiseudulla sekä Turun ja Tampereen kaupunkiseuduilla. Kaikilla analysoiduilla alueilla noin 40 prosenttia alakouluista sijaitsee yli 300 metrin päässä metsästä. Selvityksen mukaan Turun alakouluista esimerkiksi Raunistulan, Kähärin, Puolalan, Teräsrautelan ja Hepokullan kouluista on yli 300 metriä lähimpään metsään.

Yläkoulujen etäisyydellä metsästä oli suurempia eroja eri kaupunkiseutujen välillä. Pääkaupunkiseudulla 38 prosenttia yläkouluista sijaitsee yli 300 metrin päässä metsästä. Turun ja Tampereen seuduilla näitä kauempana metsästä sijaitsevia yläkouluja on huomattavasti enemmän. Turun seudun yläkouluista 58 prosenttia sijaitsee yli 300 metrin päässä metsästä, Tampereen vastaava luku on 64 prosenttia. Useimpien koulujen läheltä löytyy joitakin viheralueita. Ainoastaan 11 kaikista analysoiduista ala-kouluista (383 kpl) ei sijaitse metsän eikä puiston läheisyydessä. Näistä kouluista kolme sijaitsee pääkaupunkiseudulla, kaksi Tampereen ja jopa kuusi Turun seudulla. Kaikista analysoiduista yläkouluista (174 kpl) vain yksi Turun seudun koulu sijaitsee yli kolmensadan metrin päässä myös puistosta.

– Kouluissa kannattaa hyödyntää säännöllisesti läheisiä viheralueita. Yhä useampi lapsi asuu kaupunkiympäristössä. Siksi kaupunkien viheralueiden ja kaupunkimetsien merkitys lasten luontoaltistuksessa on kasvanut, korostaa Käyttäytymisen muutos -ryhmän päällikkö Riikka Paloniemi Sykestä.

Kaikilla kolmella kaupunkiseudulla analysoitiin myös maankäyttöä koulun lähistöllä eri yhdyskuntarakenteen vyöhykkeillä. Kaikilla kolmella kaupunkiseudulla koulujen lähistöllä vähiten metsää on jalankuluvyöhykkeellä ja toiseksi vähiten joukkoliikennevyöhykkeellä. Eniten metsiä on autovyöhykkeellä. Syke on aiemmin analysoinut pääkaupunkiseudun päiväkotien etäisyyttä viheralueista.

Katso kartalta koulujen etäisyys viheralueista pääkaupunkiseudulla sekä Turun ja Tampereen kaupunkiseuduilla.