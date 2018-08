Lounais-Suomessa sinilevätilanne jatkuu rauhallisena – runsaasti levää havaittu kolmessa paikassa

Kuluvalla viikolla Lounais-Suomen sinilevätilanne on pysynyt kutakuinkin ennallaan. Havaitut leväesiintymät ovat olleet lähinnä vähäisiä.

Runsaasti sinilevää on havaittu kolmella vakiohavaintopaikalla. Merialueen vakiohavaintopaikoilla on tällä viikolla havaittu runsaasti sinilevää Mannerveden Isossa Marjakarissa ja Mynälahden Kärmäläisessä. Sisävesialueen vakiohavaintopaikolla runsaasti sinilevää on havaittu ainoastaan Kiskon Kirkkojärvellä.

Vähäisestä sinilevähavainnosta on kuluvalla viikolla ilmoitettu Ely-keskukseen Eteläjoesta Porin Ahlaisten alueelta. Järvi-Meriwikiin on kirjattu vähäisistä sinilevämääristä Someron Hirsjärvellä ja Naantalin Askaistenlahdella.

Vähän sinilevää on havaittu Merimaskun Kirkonsalmessa, Nauvon Seilissä, Uudenkaupungin Santtion uimarannalla ja Rauman Otanlahdella. Sinilevämäärät ovat olleet vähäisiä myös Kemiönsaaren Dragsfjärdenissä, Salon Ylisjärven itärannalla ja Hirsijärven Korksaaressa, Painion Moronperässä sekä Köyliönjärven Yttilän Ottassa.

Valtakunnallinen sinileväseuranta jatkuu vielä syyskuun loppuun asti. Sinilevätilanne on helpottunut, mutta on edelleen syytä muistaa varovaisuus sinileväpitoisen veden kanssa. Vettä, jossa on silminnähden runsaasti sinilevää, ei pidä käyttää talousvetenä, löylyvetenä tai syötävien kasvien kasteluvetenä.

Runsaasti sinilevää sisältävässä vedessä ei kannata uida, ja erityisesti lapsien ja lemmikkien päästämistä sinileväpitoiseen rantaveteen on syytä välttää. Uimisen jälkeen on hyvä muistaa peseytyä puhtaalla vedellä iho-oireiden välttämiseksi. Vaikka rannalla ei esimerkiksi olisi enää näkyviä kukintoja, myrkyt säilyvät vedessä vielä muutamia päiviä kukintojen jälkeen.