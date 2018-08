Selvitys: Turku saa korkeakouluopiskelijoilta kehuja

Tuoreen selvityksen mukaan opiskelijat viihtyvät Turussa erinomaisesti. Jopa 99 prosenttia opiskelijoista suosittelee Turkua opiskelukaupungiksi ystävilleen ja kolme neljästä korkeakouluopiskelijasta haluaisi jäädä Turkuun asumaan myös opintojen jälkeen. Kaiken kaikkiaan Turku saa korkeakouluopiskelijoilta arvosanan 8,7. Opiskelijakaupunki Turku -kyselyyn vastasi viime keväänä yli 2 000 turkulaista korkeakouluopiskelijaa.

Ammattikorkeakouluopiskelijoista 60 prosenttia ja yliopisto-opiskelijoista 40 prosenttia uskoo löytävänsä koulutusta vastaavaa työtä alueelta valmistumisen jälkeen.

– Turun kuusi korkeakoulua tuovat alueelle merkittävää elinvoimaa ja osaajia. Selvityksen tuloksissa näkyy, että ammattikorkeakouluopiskelijat oppivat tuntemaan alueen yrityksiä hyvin jo opintojen aikana. Tämä vaikuttaa siihen, miten opiskelijat näkevät alueen työllistymismahdollisuudet, rehtori Vesa Taatila Turun ammattikorkeakoulusta sanoo kaupungin tiedotteessa.

Kyselyyn vastanneista 86 prosenttia on tyytyväisiä asuntotilanteeseensa. Kaupunki on opiskelijoille tarpeeksi suuri, mutta samalla sopivan pieni. Myös joukkoliikenteeseen ja opiskelija-asuntojen sijaintiin ollaan tyytyväisiä.

– Asuminen on tärkeä osa viihtymistä. Turun vuokrataso on muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna maltillinen ja se näkyy kyselyn tuloksissa. Turussa on käynnissä useita opiskelija-asuntojen uudisrakennuskohteita ja vanhaa asuntokantaa remontoidaan säännöllisesti. Opiskelijoiden asumisviihtyvyys on meille tärkeää, Turun ylioppilaskyläsäätiön toimitusjohtaja Risto Siilos kertoo.

Turkulaiset opiskelijat arvostavat erityisesti aktiivista opiskelijakulttuuria.

– Tämä on tyytyväisten opiskelijoiden kaupunki. Opiskelijoiden yhteisö on Turussa vahva, ylioppilaskunta Åbo Akademis Studentkårin puheenjohtaja Ina Laakso kuvaa.

– Turku on vahvasti kaksikielinen korkeakoulukaupunki, jossa on paljon omaleimaista opiskelijakulttuuria. Kaikessa näkyy, että korkeakoulut ja opiskelijat ovat olleet tärkeä osa kaupunkia jo pitkään, Åbo Akademin kansleri Ulrika Wolf-Knuts toteaa.

Opiskelijakaupunki Turku on Turun kaupungin, korkeakoulujen, ylioppilas- ja opiskelijakuntien sekä elinkeinoelämän yhteistyötä kaupungin kehittämiseksi. Tavoitteena on tehdä Turusta Suomen paras opiskelijakaupunki, johon jäädään asumaan ja töihin myös valmistumisen jälkeen.