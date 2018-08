Maksuton ulkoilmaelokuva Brinkkalan sisäpihalla ensi viikolla

Turun nuorisovaltuusto, Turun elokuvakerho ja Turun Kirjakahvila järjestävät yhteistyössä ulkoilmaelokuvanäytöksen Brinkkalan sisäpihalla ensi torstaina. Kello 21 alkavassa näytöksessä nähdään elokuvaohjaaja Christopher Nolanin vuonna 2014 valmistunut tieteiselokuva Interstellar.

Näytöksen kesto on noin kolme tuntia, ja sen aikana pidetään kymmenen minuuttia kestävä väliaika. Elokuva on tekstitetty suomeksi ja sitä suositellaan yli 12-vuotiaille. Tapahtuma on maksuton ja päihteetön.

– Nuoret järjestävät näytöksen itse, ja tästä on muodostunut jo syksyinen perinne. Näytökset ovat olleet hyvin suosittuja, joten paikalle kannattaa tulla ajoissa, Turun kaupungin nuorisosihteeri Mirja Teräs sanoo kaupungin tiedotteessa.