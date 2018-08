Turun kaupungin järjestämä nuorisotyö on rauhoittanut nuorten toimintaa ja järjestysvalvojien työtä kauppakeskus Hansassa viime vuosina. Vuodesta 2015 Hansassa toiminut pop-up -nuorisotila aukesi kesätauon jälkeen viime viikolla ja on auki joka arki-ilta. Toiminta tavoittaa keskimäärin 123 nuorta päivässä.

Hansan nuorisotoiminnasta kerättiin keväällä palautetta sekä nuorilta että kauppakeskuksen kauppiailta ja järjestyksenvalvojilta. Kaikkien ryhmien palaute oli pääasiassa positiivista. Nuorisotilan aukioloaikojen lisääminen on selvästi rauhoittanut käytävien tilannetta entisestään. Kauppiaista valtaosa on ollut sitä mieltä, että nuorisotyön lisääminen Hansassa on ollut hyvä juttu ja toiminnan toivotaan jatkuvan.

Nuorten palaute toiminnasta oli asteikolla yhdestä kymmeneen 8,25 eli hyvä. Erityisesti nuoret kokivat positiivisena henkilökunnan ystävällisyyden ja sen että heitä kuunnellaan. Tilassa nuoret kokevat olonsa turvalliseksi. Tärkeimpänä asiana nostettiin esiin kavereiden tapaaminen, uusiin ihmisiin tutustuminen ja hyväksyntä. Nuoret kokivat myös, että esille nostettuihin epäkohtiin on puututtu.

Nuorisotilojen lisäksi kauppakeskuksen käytävillä on tehty jalkautuvaa nuorisotyötä. Nuorisoliike Turun NMKY on kohdannut Hansan käytävillä nuoria, jotka eivät pop-up tilassa syystä tai toisesta ole käyneet. Nuorilta on kuultu tärkeitä asioita liittyen tilassa ilmeneviin ongelmiin ja ilmiöihin. Jalkautuva työ on vähentänyt käytävillä oleskelevia nuorisoporukoita ja suurin osa heistä on löytänyt nuorisotilan.

St. Erikin kiinteistössä, K-Marketia vastapäätä toimiva pop-up -nuorisotila on avoinna maanantaista perjantaihin 14-20.45. Turun NMKY on saanut toimintaan rahoituksen Turun kaupungilta ja kauppakeskus Hansalta kesäkuuhun 2019 asti ja vastaa tilan toiminnasta maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin.