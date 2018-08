Eurooppa-foorumi kokoaa huippuvaikuttajat Turkuun – katso suoraa lähetystä

Ohjelma

Turun Eurooppa-foorumi

Torstai 30.8.

Radisson Blu Marina Palace

10.30-11.00 Foorumin avajaiset

11.00-12.45 Eurooppa ja Suomi – 20 vuotta rahaliitossa

Järjestäjä: Suomen pankki

Avaus, Olli Rehn, pääjohtaja Suomen Pankki

Keynote-alustus: Birth and Transformation of the Eurosystem (in English), Francesco Papadia

Paneelikeskustelu: 20-vuotta rahaliitossa: mitä opimme, miten eteenpäin? Timo Harakka, Sirkka Hämäläinen, Sirpa Pietikäinen ja Suvi-Anne Siimes, moderaattori: Olli Rehn.

15.30-17.30 Maatalousyhteisöstä innovaatiotaloudeksi – entä sen jälkeen? Sisämarkkinoiden kehittäminen 2019–2024.

Turun pääkirjaston studio

11.00-12.00 Miten maahanmuutto ja muuttoliikkeet muuttavat kaupunkejamme? -paneelikeskustelu

12.30-14.00 Kun tutkittu tieto ja politiikka kohtaavat

14.15-17.00 EU – kansalaisjärjestöjen kaveri

17.30-18.45 Miten voi eurooppalainen kansalaisyhteiskunta tänään?

Pe 31.8.2018

Åbo Svenska Teatern

9.30-11.30 Kansalaiskeskustelu – EU:n supervuosi 2019 Suomessa

12.30-14.30 Julkinen keskustelutilaisuus Turun Eurooppa-foorumissa (Yle Areena)

15.00-16.30 Eurooppa odottaa uudistuksia – mihin Suomi on valmis?

17.00-18.30 Euroopan Unionin rooli maailmassa. Diilejä vai sääntöpohjaisuutta turvallisuuspoliittisella pelikentällä?

Turun pääkirjaston Studio

10.30-12.30 Vision for European University (in English)

13.00-15.00 Vem bryr sig om EU (på svenska)

15.30-17.00 Mihin suuntaan nuoret vievät Euroopan unionia?