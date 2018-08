Foorumi virittelee EU-keskustelua

Timo Anttila

Torstaista lauantaihin Turussa kestävään tapahtumaan osallistuvat valtakunnan johtavat poliitikot, puoluejohtajat ja talouselämän vaikuttajat.

– Haluamme, että myös tavalliset kansalaiset pääsevät osallistumaan keskusteluun. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, jos vapaita paikkoja on vielä jäljellä ja lisäksi tilaisuuksia voi seurata ja kommentoida suorana lähetyksenä verkossa. Tarkoitus on, että kaikkien mielipiteet pääsevät esiin ja kansalle läheiset asiat tulevat mukaan EU-keskusteluun, Eurooppa-foorumin projektipäällikkö, politiikan väitöskirjatutkija Tuomas Nirkkonen sanoo.

– Olemme luomassa tästä joka vuosi Turussa järjestettävän tapahtuman, jossa ihmiset, media, poliitikot ja talouselämän vaikuttajat kykenevät käymään keskustelua Eurooppa-tason asioista. Tarkoitus on puhua sekä Suomen linjasta Euroopan unionissa että Euroopan suunnasta maailmassa, hän jatkaa.

Turun valikoituminen Eurooppa-foorumin pitopaikaksi ei ole sattumaa. Politiikan ja liike-elämän vaikuttajana tunnettu tohtori Anders Blom muistaa Suomen avautumisen kohti länttä ja silloista Euroopan yhteisöä alkaneen Turusta.

– Olin professori Esko Antolan oppilas ja hän ohjasi minun pro gradu -lopputyötäni yliopistolla. Antola ryhtyi kirjoittamaan 1980-luvun jälkimmäisellä puoliskolla Turun Sanomiin Euroopan yhteisön, nykyisen Euroopan unionin, kehitysnäkymistä. Turun Sanomissa päätettiin silloisen päätoimittajan Jarmo Virmavirran johdolla vuonna 1987 ryhtyä toden teolla seuraamaan Eurooppaa, Turun Sanomien politiikan ja ulkomaantoimituksia 1980-luvulla johtanut Blom kertoo.

Hän katsoo, että nyt järjestettävä Eurooppa-foorumi on suoraa jatkoa 1980-luvulta alkaneessa kehityksessä, jossa Turku ottaa kärkipaikan EU-keskustelussa. Hän kiittää foorumin järjestämisestä monia tahoja, kuten Turun yliopistoja, kaupunkia ja muita järjestämiseen osallistuneita.

– Eurooppa-keskustelulle on tarvetta. Unioniin liittyi Suomen liittymisen jälkeen esimerkiksi vuonna 2004 yhdeksän Itä-Euroopan maata ja se on muuttanut unionin luonnetta. Toivon, että foorumiin osallistuvat muutkin kuin unionin kannattajat.

Eurooppa-keskustelun tarvetta korostavat unionin kasvavat haasteet. Britannian ero unionista tapahtuu näillä näkymin ensi keväänä ja samaan aikaan muun muassa rahaliittoa pyritään uudistamaan. Itä-Euroopan maissa etenkin Puolassa ja Unkarissa demokratian perusperiaatteet on kyseenalaistettu ja suhde Yhdysvaltoihin natisee presidentti Donald Trumpin takia.

– Ensi vuosi on muutoinkin merkityksellinen. Suomessa järjestetään ensi keväänä eduskuntavaalit ja pian sen jälkeen Euroopan parlamentin vaalit, minkä jälkeen vuoden päästä syksyllä ryhdytään kasaamaan uutta komissiota. Myös Euroopan keskuspankki saa uuden pääjohtajan. Suomi toimii EU:n puheenjohtajamaana todella merkityksellisenä aikana ensi vuoden jälkimmäisen puoliskon, Tuomas Nirkkonen sanoo.

– Otamme asiat ja tapahtuman yksi kerrallaan, mutta on selvää, että rima ensi vuoden foorumille on korkealla, hän jatkaa.

