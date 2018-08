Martat auttavat opiskelijoita jakamalla kotitaloustarvikkeita ja neuvoja

Lounais-Suomen Martat auttavat opiskelijoita jakamalla erilaisia kotitaloustarvikkeita kuten astioita, aterimia ja pyyhkeitä.

Marttojen tiedotteen mukaan tavarat on saatu lahjoituksina, ne on tarkastettu ja hyväkuntoisiksi ja käyttökelpoisiksi todettu. Martat opastavat myös hihamerkkien kiinnittämisessä sekä kertovat ajankohtaiset kokkaus- ja siivousvinkit. Kierrätystavaran lisäksi tarjolla on kierrätysvinkkejä, joita on antamassa Lounais-Suomen Jätehuollon ympäristöneuvoja.

Tapahtuma järjestetään Turun Ammattikorkeakoulun Sepänkadun kampuksella keskiviikkona 12.9. kello 10–13.