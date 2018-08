Juopunut mies otti juoksukaljat ja löi myyjää Kaarinassa

Paikalliset 15:46

Turkuun tuleva uusi pankkikonttori sai johtajan läheltä

Turussa uuden toimipisteen tänä vuonna avaavan Oma Säästöpankin konttorinjohtajaksi on valittu KTM Aliisa Leimu , joka siirtyy tehtävään kilpailevasta OP-ryhmästä. Leimulla on 12 vuoden kokemus pankkialalta, ja hän on toiminut muun muassa Osuuspankin asiakkuus- ja myyntipäällikkönä Turussa. Uusi tehtävä alkaa 24. syyskuuta.