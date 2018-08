Turkuun tuleva uusi pankkikonttori sai johtajan läheltä

Jenni Honkanen

Turussa uuden toimipisteen tänä vuonna avaavan Oma Säästöpankin konttorinjohtajaksi on valittu KTM Aliisa Leimu, joka siirtyy tehtävään kilpailevasta OP-ryhmästä. Leimulla on 12 vuoden kokemus pankkialalta, ja hän on toiminut muun muassa Osuuspankin asiakkuus- ja myyntipäällikkönä Turussa. Uusi tehtävä alkaa 24. syyskuuta.

Seinäjoella pääkonttoriaan pitävä Oma SP on rekrytoinut alkukesästä lähtien väkeä tulevaan konttoriin, joka avautuu Turun ydinkeskustassa tämän vuoden aikana.

Oma Säästöpankki syntyi vuonna 2008, kun maakuntien pienet säästöpankit alkoivat fuusioitua. Omistajia ovat Oma-osuuskunnat, paikalliset säästöpankkisäätiöt ja pankin henkilöstöä. Oma SP:n tase on noin 2,8 miljardia euroa.

Pankkiryhmä vahvisti aiemmin tässä kuussa selvittävänsä pörssiin listautumista.