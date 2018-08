Tutkimus: Aivovamman jälkeen epilepsiaan sairastuvilla kohonnut ennenaikaisen kuoleman riski

Turun yliopiston ja Tyksin tutkimuksessa on selvinnyt, että aivovamman jälkeiseen epilepsiaan sairastuvilla on muita aivovammapotilaita korkeampi ennenaikaisen kuoleman riski. Tämä ei tutkimuksen mukaan selity kohtausten aiheuttamilla äkkikuolemilla. Jo aiemmin on tiedetty, että aivovammat lisäävät ennenaikaisen kuoleman riskiä noin kolminkertaiseksi, sairaanhoitopiirin tiedotteessa todetaan.

Tutkijat selvittivät aivovamman saaneiden ennenaikaisen kuoleman riskiä tutkimuksessa, jonka tulokset julkaistiin Neurology-lehdessä elokuussa. Tutkimuksessa selvitettiin 714:n Tyksissä aivovamman vuoksi vuosina 1996–2013 hoidetun potilaan pitkäaikaiskuolleisuutta. Tutkimuksen vahvuus on suuressa aineistossa, josta puuttuvat vain lievimmät, perusterveydenhuollossa hoidetut vammautuneet.

Aivovamman jälkeisen epilepsian kehittymisen riski kasvaa aivovamman vakavuuden myötä, ja epilepsia voi ilmaantua pitkän ajan kuluttua aivovamman saamisesta.

Vakaviin aivovammoihin liittyvä kuolleisuus on korkea ensimmäisinä päivinä ja viikkoina vammautumisen jälkeen, mutta tutkimusten mukaan ennenaikainen kuolleisuus jää pysyvästi kohonneeksi saman ikäiseen vertailuväestöön nähden myös lievemmin vammautuneilla.

Turkulaistutkimukseen otettiin kaikki vuosina 1996–2013 Tyksissä hoidetut 2 657 aivovammapotilasta. Tutkimusryhmään valikoitiin henkilöitä, joille oli aivovamman jälkeen kehittynyt epilepsia. Jokaiselle tutkimuspotilaalle valittiin kaksi myös aivovamman saanutta kaltaistettua verrokkia, joille ei ollut kehittynyt epilepsiaa. Kuolinajat ja -syyt selvitettiin kuolinsyyrekisteristä.

– Vuoden jälkeen sekä tutkimus- että verrokkiryhmässä 95 prosenttia tutkituista oli elossa. Sen jälkeen ryhmien kuolleisuus poikkesi selvästi toisistaan. 15 vuoden kuluttua vammautumisesta ero oli jo huomattava, sillä epilepsian saaneista oli elossa vain 45 prosenttia ja verrokkiryhmästä 65 prosenttia tutkituista. Kuolinsyyt eivät eronneet selvästi. Korkeampi kuolleisuus epilepsiaryhmässä ei siis selittynyt epilepsiakohtauksilla. Epilepsian saaneilla onnettomuudet ja aivoverenkiertohäiriöt olivat yleisempiä. Verrokkiryhmässä olivat yliedustettuna aivovammasta johtuva dementia, itsemurhat ja väkivaltakuolemat yliedustettuja mutta erot eivät ole merkitseviä, kertoo dosentti, ylilääkäri Olli Tenovuo tiedotteessa.

Aivovamman yleisin syy on ollut kaatuminen tai putoaminen. Epilepsia oli yleisempää heillä, joiden aivovamma oli syntynyt näiden seurauksena ja heidän kuolleisuutensa oli korkein. Kaatumiset olivat yleisimpiä iäkkäämmillä ja heillä oli muita useammin myös aivoverenvuotoja, joita oli hoidettu leikkauksella.

Epilepsian saaneet aivovammapotilaat palasivat verrokkeja selvästi harvemmin työelämään vammautumisen jälkeen. Töihin palasi epilepsiaryhmästä vain kahdeksan prosenttia ja verrokkiryhmässä 22 prosenttia. Epilepsia estää tietyissä ammateissa toimimisen.

– Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että aivovamman vakavuusaste vaikuttaa selvästi epilepsian kehittymiseen. Tässä tutkimuksessa sen enempää neurokirurgiset toimenpiteet kuin aivojen kuvantamislöydöksetkään eivät kuitenkaan selittäneet ryhmien välistä eroa, eivät myöskään ikä tai sukupuoli. On mahdotonta sanoa, johtuuko lisääntynyt kuolleisuus siitä, että tutkimusryhmäläisten vammat ovat kuitenkin olleet jollain tavoin vakavampia. Erot työelämään palaamisessa saattavat kertoa siitä, että työhön paluu sinänsä suojaa ennenaikaiselta kuolleisuudelta, koska työ myös ehkäisee syrjäytymistä ja ylläpitää fyysistä kuntoa.

Tenovuon tutkimusryhmä toimii Tyksissä Aivovammojen huippuyksikössä. Tutkimusta ovat rahoittaneet Epilepsiatutkimussäätiö ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri valtion tutkimukseen osoittamista määrärahoista (VTR).