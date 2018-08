Pansiolaisia etsitään kirjallisiin muotokuviin kahdeksana tiistaina

Paikalliset 14:45

Tutkimus: Aivovamman jälkeen epilepsiaan sairastuvilla kohonnut ennenaikaisen kuoleman riski

Turun yliopiston ja Tyksin tutkimuksessa on selvinnyt, että aivovamman jälkeiseen epilepsiaan sairastuvilla on muita aivovammapotilaita korkeampi ennenaikaisen kuoleman riski. Tämä ei tutkimuksen mukaan selity kohtausten aiheuttamilla äkkikuolemilla. Jo aiemmin on tiedetty, että aivovammat lisäävät ennenaikaisen kuoleman riskiä noin kolminkertaiseksi, sairaanhoitopiirin tiedotteessa todetaan.