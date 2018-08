Kari Lehtisen valinta Ruskon johtoon varmistui

Jukka Vehmanen

Ruskon kunnanvaltuusto valitsi Kari Lehtisen (sit) maanantai-iltana kunnanjohtajaksi yksimielisesti. Lehtinen siirtyy tehtävään 16.9. Ruskon hallintojohtajan paikalta. Samalla valtuusto myönsi eron Ruskon nykyiselle kunnanjohtajalle Harri Hiitiölle (sit), joka siirtyy Pyhärannan kunnanjohtajaksi.

Lehtinen saa johdettavakseen hyvässä taloudellisessa kunnossa olevan kunnan. Ruskon kunnanhallitus, joka kokoontui ennen valtuustoa, hyväksyi ensi vuoden talousarvion raamit.

Ruskolla on ensi vuonna varaa kahden miljoonan euron investointeihin. Se on yhtä paljon kuin mitä kunta varasi rahaa tämän vuoden talousarviossaan investointeihin.

Kunnan taseasema on edelleen vahva, kuten tähän vuoteenkin lähdettäessä.

Aikaisempien vuosien ylijäämiä on taseessa 14,1 miljoonaa euroa eli 2 246 euroa asukasta kohti. Kunnissa ylijäämiä on keskimäärin 2 072 euroa asukasta kohti

Ruskon lainanhoitokyky on hyvä. Lainamäärä per asukas on 1 251 euroa, kun se kunnissa keskimäärin on 2 933 euroa. Kunnan lainanhoitokykyä mittaava tunnusluku, lainanhoitokate, on 7,4. Kun tunnusluvun arvo on yli kaksi, lainanhoitokykyä pidetään hyvänä.

Kuluvan vuoden vuosikatteeksi ennustetaan 2,7 miljoonaa euroa. Investointien rahoituksen jälkeen lainojen lyhennyksiin tai kassavaroihin jää 1,3 miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 verotulokertymäksi ennustetaan 26,2 miljoonaa euroa ja valtionosuuden määräksi 4,3 miljoonaa euroa. Toimintatuottojen ennakoidaan olevan 4,5 miljoonaa euroa.