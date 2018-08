Turkuun laajentava Solita palkkaa useita kymmeniä

Jenni Honkanen

Teknologia- ja designyritys Solita palkkaa uuteen Turun toimistoonsa kymmeniä työntekijöitä, joita haetaan alkuvaiheessa etenkin data- ja ohjelmistokehitykseen. Rekrytoinnit ovat jo käynnissä, ja Turun toimiston vetäjäksi palkatun Mikael Ojalan mukaan toimisto pyritään avaamaan mahdollisimman pian. Toimitiloista neuvotellaan parhaillaan.

– Työntekijöiden määrä ei ole itsetarkoitus, mutta toivottavasti työllistämme jo pian kymmeniä. Turussa on iso potentiaali ja meillä on kovat kasvutavoitteet, Ojala sanoo.

– Turku kiinnostaa, koska täällä on vahvaa koulutusosaamista ja lisäksi kaupunki on ollut aliedustettuna it-puolella kun yritykset ovat keskittyneet Helsingin, Tampereen ja Oulun seuduille. Viime vuosina on nähty myös Turun potentiaali.

Ojalan mukaan Solita ei jaottele toimipisteitä työtehtävien mukaan, vaan yritykseen haetaan niin ohjelmistokehityksen, datan, palvelumuotoilun, pilviteknologioiden kuin integraatioidenkin taitajia. Turussa painottuu alkuun ohjelmistokehitys, mutta työntekijöitä haetaan kaikille osa-alueille.

Mikael Ojalan oma tausta on muun muassa Affectossa ja IBM:ssä. Hän muutti vuonna 2015 Helsingistä Ruskolle.

Solita avaa uuden toimiston Turun lisäksi myös Lahdessa. Yritys työllistää kaikkiaan noin 700 ihmistä Helsingissä, Tampereella ja Oulussa sekä viime vuonna avatuissa Tallinnan ja Tukholman toimipisteissä.

Solita tavoittelee myös kansainvälistä kasvua, jota vahvistaa keväällä yrityksen enemmistöomistajaksi tullut pääomasijoitusyhtiö The Apax Digital Fund. Yrityksen henkilöomistajiin kuuluu lisäksi lähes puolet yrityksen työntekijämäärästä.

Yrityksen liikevaihto oli viime vuonna 76 miljoonaa euroa.

Jutusta on korjattu nimivirhe kello 14.12.