Lounaspaikka: Lounasta linnan sisäpihalla

Turun linnan muurien sisäpuolella sijaitsee yksi kaupungin historiallisimmista lounaspaikoista. Juhana Herttuan Kellarin nimi otettiin käyttöön 1927. Kellarissa ei ole kuitenkaan toiminut kahvilaravintolaa yhtäjaksoisesti koko 90 vuoden ajan.

– Linnan eteläisessä salissa toimi kahvila 1960-luvulta lähtien, ja ainakin osan ajasta Juhana Herttuan Kellari oli suljettuna. Kellari avattiin uudelleen käyttöön 1980-luvulla, kun Eteläisen salin kahvila suljettiin esilinnan remontin jälkeen. Siinä yhteydessä kellari remontoitiin ja laajennettiin. Paikan suunnitteli kalusteita myöten Carin Bryggman, kertoo ravintolapäällikkö Jouko Nurmi.

Linnan museotoiminta oli alkanut kuitenkin jo 1800-luvun lopulla, kun linnan vankila suljettiin ja se alkoi muodostua pala palalta museoksi.

– Silloin linnaan alettiin kaivata myös kahvilaa. Aluksi kahvilaa pyörittivät linnan vahtimestarit.

Nykyisin Juhana Herttuan Kellarin, samoin kuin koko linnan, tarjoiluista vastaa Fazer Food Service Oy.

– Tämä on meidän toinen tuleminen. Fazer hoiti linnan tarjoilua vuosina 2003–2011, mutta ravintolatoiminnan kilpailutuksen vuoksi meillä oli muutaman vuoden tauko. Aloitimme uudestaan syyskuussa 2016. Suurin muutos on tapahtunut alueen kahvila- ja ravintolatarjonnassa. Kilpailua on paljon enemmän kuin ennen, Nurmi sanoo.

Vaikka Turun linna on yksi kaupungin suosituimmista matkailukohteista, Nurmen mukaan edes monikaan paikkakuntalaisista ei tiedä, että linnan muurien sisäpuolella on myös mahdollisuus lounastaa. Noin satapaikkainen kahvilaravintola vetää lounaalle asiakkaita lähialueen yrityksistä, ja myös linnassa kävijät käyvät lounaalla. Yksi paikan suurimmista haasteista on parkkipaikkojen vähyys.

– Linna sijaitsee kaukana keskustasta ja yksi este tulla meille syömään on se, ettei täältä saa varmuudella autopaikkaa. Bussilla pääsee ihan oven eteen, mutta lounastauot ovat niin lyhyitä, että ihmiset eivät halua käyttää aikaansa kulkemiseen. Lounas pitää saada helposti ja nopeasti.

Lounas valmistuu Turun linnan omissa keittiöissä, joita on yhteensä kolme. Esivalmistelut tehdään pääkeittiössä, joka sijaitsee linnan kirkon yläpuolella. Sieltä ruoka kuljetetaan kapeita käytäviä pitkin käsin kellariin, jossa lounas viimeistellään. Päävastuu ruuista on keittiömestari Helga Ruudulla. Lisäksi keittiössä työskentelee arkisin kokki ja pari tarjoilijaa.

Juhana Herttuan Kellarissa tarjolla on lounasbuffet. Lounaaksi voi valita keiton, salaattipöydän tai näiden yhdistelmän tai koko lounaspöydän. Kellarin lounaspöydän hintaan sisältyvät salaatti- ja leipäpöydän antimet, kasviskeitto ja päivän lämpimät ruuat lisäkkeineen sekä ruokajuoma. Kaikkiin lounasvaihtoehtoihin sisältyy kahvi tai tee ja päivän jälkiruoka.

Suurin osa asiakkaista valitsee Nurmen mukaan koko lounaspöydän, mutta asiakkaiden pyynnöstä lounaasta voi valita myös vain osan eli pelkän keiton tai keiton ja salaattipöydän. Viikonloppuisin tarjolla on keittolounas, mikä sisältää myös salaattipöydän.

– Kasvikset ja terveellisyys ovat trendi kaikissa Fazerin kahviloissa ja ravintoloissa. Meillä on lounaalla tarjolla joka päivä kasviskeittoa, mikä on yleensä sosekeittoa. Lisäksi tarjolla on erilaisia kasvisruokia, kuten kiusauksia, patoja ja täytettyjä paprikoita.

Lounaspöydässä huomioidaan sesongin raaka-aineet. Esimerkiksi loppukesästä jälkiruuissa käytetään paljon kauden marjoja. Linnan teemapäivien yhteydessä tarjolla on välillä teemalounaita, esimerkiksi Keskiaikapäivien yhteydessä.

– Keskiajan keittokirjaa lukiessani huomasin, että härkäpapu on ollut silloin hyvin käytetty raaka-aine. Sittemmin se hävisi ja on tehnyt nyt taas uuden paluun. Keskiajalla syötiin muutenkin paljon kasvispainotteista ruokaa, sillä tavallisella rahvaalla ei ollut varaa ostaa kalaa ja lihaa.

Juhana Herttuan Kellarin lounaalla sen sijaan on joka arkipäivä tarjolla lihaa tai kalaa. Nurmen mukaan etenkin erilaiset leikkeet, kuten wienerleike ja broilerinleike, ovat asiakkaiden suosikkeja.

– Myös kaikenlaiset kalaruuat kiinnostavat, kunhan kala on tarjolla kappaleina. Jos lounaslistalla lukee uunikalaa, se ei herätä samanlaista kiinnostusta.

Testipäivänä tarjolla oli runsas salaattipöytä, punajuurikeittoa, kukkakaali-perunacurrya, jauhelihamureketta kermakastikkeella ja perunasosetta. Jälkiruokapöydästä löytyi marjaisa rahka. Runsas ja monipuolinen salaattipöytä houkutteli niin paljon, että päätin jättää keiton väliin. Salaattipöytä olikin lounaan ehdoton kruunu. Perunasose, lihamureke ja kukkakaali-perunacurry olivat hyvää peruskotiruokaa. Marjaisia rahkajälkiruoka sopi hyvin yhteen muun lounaan kanssa ja tarjosi kahvin kanssa tarpeeksi kevyen ja sopivan kirpeän lopetuksen.

Juttusarjassa esitellään Turun lounaspaikkoja.

