Oripää lahjoittaa vauvaperheille maksutonta kotipalvelua

Oripää lahjoittaa kuntansa tuoreille vauvaperheille kuusi tuntia maksutonta kotipalvelua. Vuoden voimassa olevan lahjakortin saa käyttöönsä neuvolasta syyskuun alusta alkaen. Lahjakortin avulla halutaan tukea vanhemmuutta, tehdä perhepaleluita vanhemmille tutuiksi sekä madaltaa jatkossa kynnystä ottaa yhteyttä.

Perhe voi itse määrittää lahjakortilla käyttämänsä perhetyön omien tarpeiden mukaisesti. Perhetyöntekijä voi esimerkiksi viedä vauvan ulos muutamaksi tunniksi tai auttaa ja opastaa esimerkiksi soseiden valmistuksessa tai ristiäisjärjestelyissä.

– Tämä on hieno mahdollisuus kaataa vanhaa leimaa sosiaalihuollon yltä ja nostaa perhetyön imagoa. Pienellä paikkakunnalla myös leimautuminen sosiaalitoimeen on aina ollut riskinsä. Tässä palveluja tarjotaan kaikille, joten leimautumista ei tarvitse pelätä, sanoo Oripään sosiaaliohjaaja Moonica Juhala-Nuutila tiedotteessa.

Aiemmin tänä vuonna syntyneet vauvat ja heidän vanhempansa saavat lahjakortin seuraavalla neuvolakäynnillä. Uudet vauvaperheet saavat lahjakortin vauvan synnyttyä ensimmäisellä neuvolakäynnillä. Kokeilua on tarkoitus jatkaa vuonna 2019.

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua, jonka tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä.

Oripäässä oli viime vuoden lopussa asukkaita 1382 ja lapsiperheitä 146. Viime vuonna lapsia syntyi 16.

Oripää perhepalvelujen kehittämistyötä on tehty yhdessä Lupa auttaa! -hankkeen kanssa. Lupa auttaa! on kaikkien Varsinais-Suomen kuntien yhteinen hanke, joka uudistaa lapsi- ja perhepalvelut vuoden 2018 loppuun mennessä. Hanke on osa valtakunnallista lapsi- ja perhepalveluiden LAPE-muutosohjelmaa, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista.