Päällystystyöt haittaavat liikennettä Hämeentiellä välillä Nummenpuistokatu–Savitehtaankatu maanantaina ja tiistaina. Töitä tehdään kello 8.30-15.00. Alueen ajokaistoja on kavennettu tai suljettu. Töistä on haittaa keskustan suuntaan ajettaessa. Paikalla on liikenteen ohjaajat ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.