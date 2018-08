Kyllä sitä osataan niin taivastella

Mies löi toista vasaralla; kielletään vasarat. Vaikka moni alkoholin vastustaja haluaisi kuinka oikaista, että ongelma on lähtökohtaisesti alkoholi niin kuitenkin kylmä tosiasia on, että suurin osa Suomessa tapahtuneista alkoholin käyttökerroista ei ole aiheuttanut ongelmia. Ongelmia aiheuttaa ihmiset joilla on ongelmia kuten kyvyn ja ymmärryksen puutetta omasta käytöksestään päihtyneenä. Jos on sitä ihmistyyppiä, että lapasesta lähtee niin silloin lapsiperheen kylpylä on täysin väärä paikka ylittää sitä rajaa. Se, että allasbaari demonisoidaan on osa sitä kulttuuria joka tämän paheksutun käyttökulttuurin on luonut.

