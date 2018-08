Yli 10 henkilön kopla urakoi varkauksia Varsinais-Suomen alueella

Poliisi on tutkinnassaan selvittänyt parikymmentä varkausrikosta, joista suurin osa on kohdistunut huoltoasemiin ja kioskeihin. Lisäksi rikossarjassa on törkeä varkaus, jossa tekijät murtautuivat asuttuun omakotitaloon. Murtoja tehtiin keväällä ja alkukesällä Naantalissa, Liedossa, Nousiaisissa, Turussa, Paimiossa, Kaarinassa, Pöytyällä, Oripäässä ja Maskussa.

Poliisin mukaan päätekijöinä on seitsemän parikymppistä henkilöä, mutta yhteensä epäiltyjä on ollut yli 10. Tekijöiden jäljille poliisi pääsi, kun osa epäillyistä jäi kiinni Naantalin Rymättylässä tapahtuneen murron jälkeen.