Turun yliopisto käynnistää tutkinto-ohjelman Namibiassa

Turun yliopisto käynnistää ensi vuonna tutkinto-ohjelman yhteistyössä Namibian yliopiston kanssa. Turun yliopiston hallitus päätti tänään perjantaina kokouksessaan, että luonnontieteiden ja tekniikan tiedekuntaan perustetaan uusi englanninkielinen tutkinto-ohjelma, Master's Degree Programme in Software Engineering.

Kyseessä on Turun yliopiston ensimmäinen kokonainen tutkinto-ohjelma, joka toteutetaan muualla kuin Suomessa.

Koulutusta toteutetaan Namibian yliopiston Windhoekin kampuksella ja joiltakin osin myös Turusta käsin, tulevaisuuden teknologioiden laitoksen tuottamana etäopetuksena.

– Tavoitteena on tarjota Namibiassa aivan yhtä laadukas koulutuskokonaisuus kuin kotimaassa. Esimerkiksi opiskelijapalvelut suunnitellaan niin, että ne vastaavat Turun yliopiston Suomessa tarjoamia palveluita. Koulutus kehittää yhteistyötä Namibian yliopistojen kanssa ja vahvistaa Turun yliopiston jalansijaa Afrikan nopeasti kasvavilla koulutusmarkkinoilla, rehtori Kalervo Väänänen sanoo Turun yliopiston tiedotteessa.

Koulutuksen aloituspaikkamäärä on 25 opiskelijaa, ja lukuvuosimaksu on 12 000 euroa. Koulutuksen on tarkoitus alkaa helmikuussa 2019.

Koulutusta Namibiaan lähtee käynnistämään vuorovaikutusmuotoilun professori Erkki Sutinen.