Viikon kuvat: Tyllityyli, kotimainen vesimeloni ja illallinen taivaan alla

Eero Saarikoski, Turun Sanomat KOLME BIRGITTAA. Naantalin kirkon autenttinen ympäristö toimi vahvana innoituksen lähteenä juuri kantaesityksensä saaneen Pyhä Birgitta -oopperan tekijöille. Libretisti Mirva Koivukangas päätyi jakamaan Birgitan henkilöhahmon kolmelle laulajalle, joista vanhaa Birgittaa tulkitsee sopraano Riikka Hakola.

Sari Holappa, Auranmaan Viikkolehti MAAILMANNAINEN MAALAISTUU. Televisiostakin tuttu stylisti Outi Broux asettui neljä vuotta sitten asumaan pysyvästi Yläneen Tourulaan. Talo ennätti olla 20 vuotta tyhjillään ennen kuin Broux osti ja remontoi sen. Nyt talossa asustaa Brouxin lisäksi neljä koiraa ja yli 20 undulaattia.

Iidaliisa Pardalin, Laitilan Sanomat PIILOSSA. Vesimeloni on matala kasvi, eikä hedelmiä näe kaukaa niiden suuresta koosta huolimatta. Kristian Mikola on viljellyt vesimelonia Laitilassa jo kymmenen vuotta. Kotimainen vesimeloni on makea, mutta herkkä sääolosuhteille.

Mikael Rydenfelt, Turun Sanomat EI TILAA VIHALLE. Turkuun kokoontuneet yli tuhat henkilöä vastustivat Pohjoismaisen vastarintaliikkeen järjestämää mielenosoitusta viime lauantaina, Turun terrori-iskun vuosipäivänä. Järjestäjien mukaan paikalla oli osallistujia muun muassa ihmisoikeusjärjestöistä ja eri poliittisista järjestöistä.

Sari Merilä, Somero-lehti UUSI PAIKKA PERHEILLE. Mannerheimin lastensuojeluliiton perhekahvila avataan jälleen Somerolla. Kahvila on etsinyt uutta paikkaa lähes vuoden verran, nyt sellainen löytyi Jukolasta. Marika Nieminen, Johanna Pessinen ja Miia Juote pyörittävät perhekahvilaa. Kuvassa myös lapset Vili Nieminen, Linnea Pessinen, Oiva Pessinen (Johanna Pessisen sylissä) ja Anneli Juote.

Päivi Sappinen, Uudenkaupungin Sanomat ILLALLISTUNNELMAA TAIVAAN ALLA. Uudenkaupungin taivaan alla illallistettiin lauantaina jo toistamiseen. Tällä kertaa pöydät oli katettu Pakkahuoneentorille. Illallispöydät notkuivat toinen toistaan upeampia illallisruokia ja -juomia. Osallistujat toivat itse tarjoilut mukanaan. Illan järjesti Uudenkaupungin Vanhat Talot ry.

Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat OMAN KYLÄN POIKA. Salon iltatorit loppuvat tämän kesän osalta ensi viikolla. Toiseksi viimeisen torin kävijämagneetti oli Neljänsuora. Yhtyeen solisti Antti Ketonen (keskellä) asui pitkään Salossa, kunnes muutti vähän aikaa sitten Helsinkiin.

Mikael Rydenfelt, Turun Sanomat LASTENKIRJAN KUVITUS. Kaarinan Rauhalinnassa sijaitsevan Mökki Gallerian elokuun näyttely esittelee Sibel Kantolan ja Ian Bowien runollisen värikkään lastenkirjan How You Got Your Name. Kantolan taianomainen kuvitus hehkuu kirjan sivuilla ja gallerian seinillä.

Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat SALOLAISET SUSIJENGISSÄ. Syksyn MM-jatkokarsintaotteluihin valmistautuvassa Suomen miesten koripallomaajoukkueessa on vahva salolaisedustus. Päävalmentaja Henrik Dettmannin nimeämässä 27 pelaajan ryhmässä on lukuisia nykyisiä ja entisiä Salon Vilppaan pelaajia. Kuvassa Vilppaan Juho Nenonen (vas.), Matias Ojala ja Henri Kantonen hikoilivat aikaisemmin tällä viikolla Susi Traning Centerissä.

Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat MICHELIN-KOKKI AVAA SALOSSA. Salossa kiisteltiin pitkään vanhan Kastun talon remontista. Nyt talo on saamassa uuden ruokaravintolan, kun paikalliset yrittäjät yhdistävät voimansa. Uuden ravintolan sisustusta miettii Protosdemoksen Lasse Laine (vas.) ja Salon Seurahuoneen yrittäjä Kalle Hämäläinen suunnittelee ruuat yhdessä Michelin-kokki Jouni Toivasen kanssa. Toivanen on myös yksi paikan omistajista.

Lennart Holmberg, Turun Sanomat JUOKSIJAT LÄHTEVÄT MATKAAN. Paavo Nurmi Marathon -tapahtuma houkutteli Turun kaduille viime lauantaina ennätykselliset 3 600 juoksijaa. Sää suosi tapahtumaa, aurinko paistoi, mutta lämpöä ei ollut liikaa.

Tapani Mehtonen, Kaarina-Lehti DATUM IN CUSTU -lastentapahtumassa oli tarjolla jännittävää nukketeatteria ja helppoa sirkustemppuilua.. Nukketeatterissa oli Juho ja Johanna Makkosen lapsille Maisalle, 1, ja Nemolle, 2, sen verran jännittävää, että sieltä piti lähteä kesken kaiken pois. Kuusiston Linnanraunioilla oli onneksi muutakin katsottavaa. Tapahtuma oli Kaarinassa osa viikonlopun kaksipäiväisiä Piispanpäiviä.

Marttiina Sairanen, Turun Sanomat SÄHKÖÄ MOOTTORIPYÖRÄÄN. Turkulainen Teemu Saukkio kuvailee itseään hulluksi tiedemieheksi ja rakentajaksi. Kekseliäs mies suunnitteli sähkömoottoripyörän, joka päätyy nyt sarjatuotantoon. Yhdellä akkuvarauksella pyörällä voi ajaa 200–300 kilometriä.