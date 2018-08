Patterinhaassa jytisee jo tänään – puolustusvoimien näytöksen taistelujyske vastaa rock-festarin meteliä

Annamari Nurminen

Puolustusvoimien 100-vuotisjuhlavuoden lauantainen taistelunäytös aiheuttaa meluhaittaa Turun Patterinhaan alueella jo tänään perjantaina. Vanhalla puhdistamolla kasataan näytöskalustoa ja taistelunäytöstä harjoitellaan kello 16.

– Kyllä siellä jo tänään paukkuu, jytisee ja rätisee, kertoo kapteeni Tommi Kangasmaa.

Näytöksen ennakkotiedoissa on luvattu, että tarjolla on "tulta, raskasta kalustoa ja oikeita osumia". Puolustusvoimat on arvioinut, että näytöksen melutaso ylittää hetkellisesti 165 desibeliä. Yleisölle jaetaankin lauantaina tulppakuulosuojaimia. Näytöstä ei myöskään suositella alle kouluikäisille.

– Tuo 165 desibeliä on varomääräysten mukainen melu paukkupatruuna-aseen suulla. Todennäköisesti ääni ei tavoita aivan noita lukemia, Kangasmaa sanoo.

Näytöksessä esitellään uusin panssarikalusto, viimeisimmät panssarintorjuntavälineet, Stinger ilmatorjuntaohjus sekä rannikkojääkärien hyökkäys. Jättiscreeneiltä nähdään ilmavoimien isku maakohteeseen, sekä oikeat osumat koviin maaleihin. Ympäristöön kantautuva kova ääni syntyy Kangasmaan mukaan paitsi paukkupatruunamelusta myös äänentoistojärjestelmän kautta kuuluvasta aidoista taisteluäänistä.

– Olemme ennakolta taltioineet aidon taistelun äänimaailmaa, muu melu tulee paikalla ammutuista paukkupatruunoista, Kangasmaa kertoo.

Hänen mukaansa näytöksen pyrotekniikka ei tuota suurinta meluhaittaa.

– Isoin ääni varmasti tulee käsiaseista. Näytöksen melutaso vastaa todennäköisesti tavallisen rock-festivaalin tuottamaa melua. Ei siellä ympäristössä korvat säry, Kangasmaa lupaa.

Puolustusvoimat 100 -taistelunäytöskiertue on muissa kaupungeissa kerännyt tuhatpäisen yleisön. Turun näytöksen suosiota Kangasmaa ei ole valmis ennakoimaan.

– Joensuussa teimme laululavan yleisöennätyksen, 10 000 henkeä. Oulussa yleisöä oli 7 000 ja Porissakin väkeä kertyi 3500, hän kertoo.

Turussa vanhan puhdistamoalueen yleisömäärä on rajoitettu 2 500 henkilöön. Tarvittaessa järjestetään toinen näytös, jos kaikki halukkaat eivät mahdu ensimmäiseen näytökseen.

Liikennekaaoksen välttämiseksi yleisön toivotaan saapuvan näytökseen julkisilla välineillä tai polkupyörillä, sillä pysäköintitilaa on rajoitetusti. Sisäänkäynti alueelle on Ruissalontien puolelta. Näytösalueelle kannattaa saapua ajoissa kello 14 alkaen.