Paimion parantolasta useita ostotarjouksia – sairaanhoitopiiri ei paljasta, moniko tarjous tuli ulkomailta

Annamari Nurminen

Kesäkuussa myyntiin tulleen Paimion parantolan tarjouskilpailu on päättynyt. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin teknillinen johtaja Juha Rantasalo kertoo, että parantolasta on tehty useita ostotarjouksia. Tarkkaa lukumäärää hän ei halua kertoa.

– Myyjän ja ostajaehdokkaiden tasapuolisen kohtelun näkökulmasta meidän täytyy olla hyvin pidättyväisiä kommentoimaan näitä tarjouksia, hän sanoo.

Hän ei myöskään avaa sitä, onko ostajaehdokkaiden joukossa kansainvälisiä toimijoita ja kuinka monta.

– Tähän en kommentoi mitään. Jokainen voi tietysti miettiä, että kun kyse on tällaisesta kohteesta, kuinka paljon Suomesta löytyy mahdollisia ostajia, hän naurahtaa.

Sairaanhoitopiiri on aiemmin kertonut, että parantolalle on tavoitteena saada uusi omistaja jo syyskuussa (TS 5.6.2018). Juha Rantasalo arvioi, että syyskuu ei välttämättä riitä

– Nyt me tietysti otamme selkoa, mitä tarjoukset lopulta sisältävät. Tämä tarkoittaa kaikkien tarjouksen antaneiden kanssa pidettävää neuvonpitoa, Rantasalo selittää.

Parantolalle ei ole asetettu lähtöhintaa. Sairaanhoitopiiri ei paljasta, missä haarukassa nyt tulleet ostotarjoukset liikkuvat.

Parantola myyntiä hoitaa OP-Kiinteistökeskus, jonka yhteyspäällikkö Sanna Varjanne on teknillisen johtajan tavoin hyvin varovainen kommenteissaan.

– Lähtöhintaa ei ole ollut. Myyjä on halunnut katsoa, mihin ostotarjoukset tästä upeasta kohteesta asettuvat, hän sanoo.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Parantolaa myydään yhtenä kokonaisuutena. Palastelua ovat vastustaneet muun muassa Alvar Aalto -säätiö ja Paimion kaupunki.

Parantolan ainutlaatuisen irtaimiston kohtalo on huolettanut muun muassa Suomen arkkitehtiliittoa, joka lähetti keskiviikkona kulttuuriministeri Sampo Terholle vetoomuksen asiasta. Liitto pelkää, että irtaimisto myydään ulkomaille. Toisin kuin parantolan rakennus, irtaimisto ei ole suojeltu.

Alvar ja Aino Aalto suunnittelivat parantolaan lukuisia kalusteita ja valaisimia. Niistä on tullut osa heidän tunnetuinta tuotantoaan. Yksi näistä on esimerkiksi Paimio-tuoli.

Juha Rantasalolta ei saa suoraa vastausta siihen, mikä irtaimiston mahdollinen kohtalo tulee olemaan.

– Me ymmärrämme museaalisen lähtökohdan, ja vastuullisena omistajana meidän tavoitteemme on, että se pysyisi yhdessä kasassa, Rantasalo painottaa.

Parantolan uutta käyttötarkoitusta ei ole myynnin yhteydessä rajoitettu. Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtiopiskelijat ideoivat keväällä parantolalle uusia käyttömahdollisuuksia. Näitä esitellään paimionparantola.fi -verkkosivuilla. Hoiva- ja terveyspalveluiden lisäksi opiskelijat ehdottivat Paimioon muun muassa hyönteisviljelyä.

Parantolassa hoidettiin tuberkuloosipotilaita 1960-luvulle asti. Myöhemmin se toimi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin keuhko- ja sisätautisairaalana. Viimeiset potilaat lähtivät parantolasta kesällä 2015.

Osa parantolarakennuksesta on ollut sen jälkeen tyhjillään. Vuokralaisella, MLL:n Lasten ja nuorten kuntoutussäätiöllä, on ollut käytössään noin puolet parantolan tiloista. Kohteessa on järjestetty myös turistikierroksia.