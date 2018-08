Rengastien liikenteeseen häiriöitä Mossalan lauttapaikan rakennustöistä Houtskarissa

Varsinais-Suomen Ely-keskus tiedottaa, että Mossalan lauttapaikan eteläisen uusitun maatuen pengertietä vahvistetaan Houtskarissa ensi maanantaista alkaen. Rakennustöistä aiheutuu häiriöitä Rengastien liikenteeseen.

Lauttapaikka on osa Saariston rengastietä, ja liikennehäiriöiden lisäksi töistä aiheutuu meluhaittaa. Liikennekatkoksia on odotettavissa maanantaista torstaihin aamukuuden ja iltayhdeksän välillä. Ely-keskuksen mukaan yksittäinen katko kestää enintään tunnin. Päivässä katkoja on korkeintaan kolme. Sen sijaan arkisin maanantaista torstaihin iltayhdeksän ja aamukuuden välillä liikenne voindaan katkaista kokonaan. Hälytysajoneuvojen kulku kuitenkin varmistetaan.

Liikennettä häiritseviä töitä ei tehdä ollenkaan perjantain kello 17 ja maanantaiaamun kello kuuden välillä.

Reittiä käyttävien on mahdollista saada tieto liikenteen katkoista etukäteen ilmoittamalla oma sähköpostiosoitteensa Destian työmaapäällikölle sähköpostilla osoitteeseen jaakko.vanha-kuitti@destia.fi

Rakennustyöt kestävät lokakuun 15. päivään asti.