Väitös: Lonkkamurtumapotilaista kolmanneksella sydänlihasvaurio – näistä vain viidesosa elossa viiden vuoden kuluttua

Lonkkamurtumapotilaista kolmannes sairastaa sydänlihasvaurion. Heistä enää viidesosa on elossa viiden vuoden kuluttua murtuman jälkeen. Tutkimustulos käy ilmi Turun yliopistossa väittelevän lääketieteen lisensiaatin Pauliina Nordlingin väitöstutkimuksesta.

Nordlingin tutkimuksessa kävi ilmi, että lonkkamurtumapotilailla sydäntapahtumat ovat yleisiä, mutta ne jäävät usein toteamatta ja hoitamatta niiden oireettomuuden vuoksi.

Sydäntapahtumat lisäksi ennustavat korkeampaa kuolleisuutta vuosien ajaksi murtuman hoidon jälkeen. Koska väestö ikääntyy, myös lonkkamurtumapotilaiden määrän ennustetaan kasvavan entisestään. Aiemmin näiden murtumapotilaiden sydäntapahtumista on olltu vain rajatusti tutkimustietoa, yliopiston tiedotteessa todetaan. Nordling tarkasteli TnT- ja NT-proBNP-pitoisuuksia ja sydänfilmimuutoksia 200 peräkkäiseltä potilaalta, joilla todettiin lonkkamurtuma Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.

– TnT ja NT-proBNP ovat sydänmerkkiaineita, joiden pitoisuuksia voidaan mitata verestä ja näin havaita sydäntapahtuma. TnT on sydänlihassolujen sisäinen valkuaisaine proteiini, jonka pitoisuus nousee veressä, kun sydänlihassolut vaurioituvat. Tyypillisin tällainen tilanne on sydäninfarkti. NT-proBNP on sydämestä seinämän venytyksen myötä erittyvän hormonin esiasteen osa, jonka pitoisuus veressä nousee sydämen kuormittuessa, tyypillisimmin sydämen vajaatoiminnassa, Nordling selventää tiedotteessa.

Kun Nordling aloitti tutkimuksensa, ei lonkkamurtumapotilailta otettu näitä verikokeita rutiininomaisesti.

– Lonkkamurtumapotilaiden ennuste oli huono, ja sydänmerkkiaineiden ilmaantuminen verenkiertoon hoitojakson aikana ennusti itsenäisesti korkeampaa kuolleisuutta vuosien ajaksi, Nordling tiivistää.

Leikkaukset ylipäätään altistavat sydäntapahtumille. Nordling havaitsi, että puolet sydänlihasvaurioista tapahtui lonkkamurtumapotilaille jo ennen lonkkamurtuman leikkausta, joten itse murtuma voi olla syynä sydänlihasvauriolle.

– Viiden vuoden seuranta-ajan jälkeen enää viidesosa sydänlihasvaurion saaneista lonkkamurtumapotilaista oli elossa Niistä potilaista, jotka eivät olleet sairastaneet sydänlihasvauriota, lähes puolet olivat elossa saman tarkastelujakson jälkeen.

– NT-proBNP- ja TnT-merkkiaineiden kohonneet pitoisuudet veressä olivat ainoat tekijät, jotka ennustivat kuolleisuutta lyhyellä aikavälillä. Edes potilaan korkeampi ikä tai perussairaudet eivät sitä tehneet, Nordling lisää.

Nordlingin mukaan sydänmerkkiaineiden rutiininomainen määritys kaikilta lonkkamurtumapotilailta olisi edullinen ja yksinkertainen keino, jolla voitaisiin löytää ajoissa sydäntapahtuman sairastavat potilaat. Seulan avulla lonkkamurtumapotilaan sydäntapahtuman hoito voitaisiin aloittaa ajoissa.

Nordlingin väitöstutkimus tarkastetaan ensi viikon perjantaina 31.8. Turun yliopistossa. Vastaväittäjänä toimii professori Ari Palomäki (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Juhani Airaksinen (Turun yliopisto).