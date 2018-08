Sinileväesiintymät ovat Lounais-Suomessa vähenemään päin – erittäin runsaasti levää on havaittu Maarian altaalla

Sinileväesiintymät ovat Lounais-Suomessa vähentyneet hieman viime viikosta. Erittäin runsaasti sinilevää on viikon aikana havaittu vain yhdessä vakiohavaintopaikassa, Maarian altaalla Turussa. Runsaasti levää on havaittu kahdessa paikassa merialueen vakiohavaintopaikoilla: Mannerveden Isossa Marjakarissa ja Kaarinan Hovirinnan uimarannalla.

Vähäisiä määriä sinilevää on havaittu yhteensä kymmenessä vakiohavaintopaikassa. Merialueilla vähäisiä määriä on Merimaskun Kirkonsalmessa, Mynälahden Kärmäläisessä, Nauvon Seilissä, Uudenkaupungin Santtion uimarannalla, Rauman Otanlahdella ja Luvian Mustakarissa. Sisävesissä vähäisiä määriä on havaittu Salossa Ylisjärven itärannalla ja Kiskon Kirkkojärvessä, Inhottujärven Isossa Lehtisalonnokassa ja Köyliönjärven Yttilän Ottassa.

Ely-keskukseen on ilmoitettu kahdesta muusta sinilevähavainnosta kuluvalla viikolla. Yksi niistä tehtiin Pansion Pienvenesatamassa, missä sinilevää havaittiin runsaasti. Toinen havainto tehtiin vakiohavainnoinnin yhteydessä Porin Inhottujärvessä, jossa Pukkisaaren eteläpuolella havaittiin myös runsaasti sinilevää. Järvi-Meriwikiin on kuluvalla viikolla kirjattu vähäisiä sinilevämääriä Saaristomeren Vapparilta ja Naantalin Askaistenlahdelta.

Sinilevätilanne on helpottunut, mutta edelleen on syytä muistaa varovaisuus sinileväpitoisen veden kanssa. Vettä, jossa on silminnähden runsaasti sinilevää, ei pidä käyttää talousvetenä, löylyvetenä tai syötävien kasvien kasteluvetenä.

Runsaasti sinilevää sisältävässä vedessä ei kannata uida, ja erityisesti lapsien ja lemmikkien päästämistä sinileväpitoiseen rantaveteen on syytä välttää. Vaikka rannalla ei olisi enää näkyviä kukintoja, myrkyt säilyvät vedessä vielä muutamia päiviä kukintojen jälkeen.

Vakiohavaintopaikkojen lisäksi Varsinais-Suomen Ely-keskus ottaa vastaan levähavaintoja koko Lounais-Suomen alueelta Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta. Havainnot voi ilmoittaa numeroon 0295 022 530 tai merkitä Järvi-Meriwikiin.