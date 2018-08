Aurajoen kulttuurijokilautan kilpailutus alkaa ensi maanantaina

Turussa Wäinö Aaltosen museon edustalle sijoitettavan ponttonirakenteisen kulttuurijokilautan rakennuttajaa ja ylläpitäjää haetaan kilpailulla. Liikepaikanluovutuskilpailu alkaa ensi maanantaina aamulla ja päättyy joulukuun 3. päivänä.

Turku on jakanut Aurajoen neljään alueeseen, joiden nimiksi on annettu Yläjuoksu, Vanhakaupunki, Kulttuurijoki ja Jokisatama. Nyt julkaistavan kilpailun alue on Kulttuurijoki-alueella. Kilpailussa on tarkoitus suunnitella tälle alueelle sijoittuvan ponttonin rakenne sekä ehdotukset liikeideasta ja alueen toteutuksesta.

Tavoitteena on kaupungin mukaan arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen suunnitelma. Alueelle voi tulla esimerkiksi uima-allas-, sauna-, ravintola- tai kahvilatoimintaa.

Voittajan valitsee raati, jonka puheenjohtajana on Turun kaupunkiympäristötoimialan johtaja Christina Hovi.