TS/Eero Saarikoski

Varissuoseuran puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kavén kertoo, että bussit pysähtyvät lähes joka kerta Orminkujan pysäkillä Varissuolla. Alueella on runsaasti joukkoliikenteen käyttäjiä, mutta Orminkuja on yksi uudistuksessa poistuvista pysäkeistä. – Jotkut tykkäävät, että bussit menevät nopeammin, kun on vähemmän pysäkkejä. Mutta eikö tarkoitus ole, että mahdollisimman moni pääsee kyytiin? Kavén ihmettelee.