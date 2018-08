Milja Virtanen

Lomalaisten Kreikan-matka alkoi ikävissä merkeissä, kun lento Turusta Kreetalle ei koskaan lähtenytkään. Turun Sanomien lukija kertoo, että koneen piti lähteä keskiviikkona aamuyöllä kello 1.45. Kun lähdön hetki läheni, lentokentällä kuulutettiin, että kone on myöhässä. Reilu tunnin odottelun jälkeen matkustajille ilmoitettiin, että koneessa on tekninen vika.

Turkulaisia matkustajia kehotettiin menemään kotiin. Niille, jotka asuvat yli 50 kilometrin matkan päässä, luvattiin järjestää majoitus.

Lentokone ei koskaan saapunut Turkuun, vaan se jäi Arlandan lentokentälle Tukholmaan. Deturin toimitusjohtaja Mehmet Ahishali kertoo, että viallisen koneen tilalle alettiin etsiä korvaavaa konetta eilen illalla.

– Me olemme lähettäneet kaikille asiakkaillemme tekstiviestin, jossa kerrotaan, että korvaavaa konetta etsitään. Kun me saamme tietoa, me ilmoitamme heti. Se viesti on mennyt perille kaikille asiakkaillemme eilen illalla, Ahishali kertoo.

Turun Sanomien lukija ja hänen matkaseuralaisensa kertovat, etteivät saaneet kyseistä viestiä. Heille oli laitettu puolenpäivän aikaan tekstiviesti, kun he olivat itse ottaneet yhteyttä Deturiin sähköpostitse.

Korvaavaa konetta etsittiin keskiviikkopäivä. Lopulta tärppäsi. Tosin lentokone lähtee Turun sijaan Helsingistä illalla kello yhdeksän aikaan.

– Näin saatiin järjestettyä lähtö vielä tämän päivän aikana, Ahishali sanoo.

Turusta Helsinki-Vantaalle asiakkaat kuljettaa matkatoimiston järjestämä bussikuljetus. Asiakkaille on tiedotettu muutoksesta.

