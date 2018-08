Korsu vyörytetään

Puolustusvoimat on liikkeellä kovat piipussa. Nykyinen epävarmuuden tila on hyödynnettävä maksimaalisesti.

Päätös F35n hankinnasta on pelkkä muodollisuus.

Viime kesänä taivas oli täynnä tunnistuslentäjiä, rajalla tapahtui kummia ja apua saatiin hommaamalla USAn hävittäjän, panssarit ja maihinnousujoukot harjoituksiin. Suunta on selvä, mutta kansa vikuroi.

Itse asiassa nämä asiat ovat aivan liian tärkeitä kansan päätettäviksi. Tarvitaan pienempi joukko, jota on helpompi manipuloida esim eduskunta.

Vanhukset voidaan unohtaa, ne ei ymmärrä maanpuolustuksen päälle.



