Kunnanjohtaja ei julkista selvitystä Pöytyän ja Auran sote-menoista

Pöytyän kunnanjohtaja Anu Helin ei suostu luovuttamaan kunnan yhdessä Auran kanssa tilaamaa selvitystä kuntien sote-menojen tulevasta kehityksestä.

Viime keväänä tilattu selvitys valmistui viime viikon tiistaina. Kunnat ja niiden yhteinen kuntayhtymä laativat siitä maanantaina tiedotteen, jossa paljastettiin kuitenkin vain osa sisällöstä.

Turun Sanomien pyydettyä maanantai-iltana haltuunsa koko raporttia Helin lupasi toimittaa sen. Hän vetosi kuitenkin pian alkavaan valtuuston kokoukseen ja lupasi lähettää sähköpostia tiistaina.

Näin ei tapahtunut. Turun Sanomien tiedusteltua asiaa iltapäivällä uudelleen Helin kieltäytyi lähettämästä raporttia ja perusteli tätä nyt julkisuuslain pykälillä "§ 6 ja §9 2.mom". (Lainkohdat on siteerattu jutun lopussa kokonaisuudessaan.)

Ensin mainitussa pykälässä todetaan muun muassa seuraavaa: "Komiteanmietintö, selvitys tai muu vastaava yleiseen jakeluun tarkoitettu asiakirja tulee 1 momentista poiketen julkiseksi, kun se on viranomaisen hallussa jakelua varten."

Pöytyän, Auran ja kuntainyhtymän maanantaina lähettämän tiedotteen mukaan selvitysmiehenä toiminut professori Arto Alanko luovutti laatimansa selvityksen jo 15.8.2018. Selvitystyötä johtaneen ohjausryhmän työnkin todettiin jo päättyneen.

Pöytyä ja Aura eivät aio salata selvitystä pysyvästi, vaan se aiotaan julkistaa luottamuselinten alkaessa aikanaan käsitellä asiaa. On kyseenalaista, onko se lain mukainen peruste lykätä asiakirjojen luovuttamista.

Kuntainyhtymän saamasta selvityksestä on jo kerrottu, että Pöytyän ja Auran sote-menot kasvavat kokonaisuudessaan noin 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, jos valtakunnallista sote-ratkaisua ei synny. Soten tullessa kasvu jäisi 37 prosenttiin.

Tiedotteesta eikä Heliniltä ei ole saatu vastausta siihen, onko kyse reaalikasvusta vai sisältyykö lukuihin yleisen inflaation vaikutus. Viittaus yleisen kustannustason kasvuun voi tarkoittaa joko sitä tai sitten nimenomaan terveydenhuollon alan menojen kasvua.

Toinen auki oleva kysymys koskee raporttiin sisältyvää kolmatta skenaariota, joka lienee jotakin sote-ratkaisun ja nykytilanteen väliltä.

Hahmotellun vaihtoehdon olemassaolo käy ilmi muiden numeroinnista (skenaariot 1 ja 3). Numero kahden sisältöä ei ole paljastettu.

Auran kunnanjohtajaa Mikko Jokea ei ole tavoitettu kommentoimaan asiaa maanantaina eikä tiistaina.

