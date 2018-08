Päättäjät ja tutkijat pohtivat EU:n tulevaisuutta

Pekka Hakanen

Turun Eurooppa-foorumi 30.8–1.9.

Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskus on julkaisussa kymmenen kirjoitusta Euroopasta -keskustelupaperin. Artikkelit ovat luettavissa täällä.

Omia näkemyksiään Euroopasta esittelevät oikeusministeri Antti Häkkänen (KOK), puolustusministeri Jussi Niinistö (sin), ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen (kok), Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen erikoistutkija Tommi Koivula, SAK:n, STTK:n ja YTN:n EU-edustuston Finunionsin johtaja Aleksi Kuusisto, EK:n EU- ja kauppapolitiikka -yksikön johtaja Taneli Lahti ja asiantuntija Ilari Kallio, Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik, Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn sekä Suomen EU- jäsenyyden pääneuvottelija Pertti Salolainen (kok).

Euroopan unioni on tällä hetkellä historiallisessa risteyskohdassa, minkä takia avoin keskustelu EU:n tulevaisuudesta on tärkeää. Unioni voi uudessa tilanteessa pyrkiä syventämään integraatiotaan, mutta myös yhä useammin esiin on noussut vaihtoehdoksi jopa koko EU:n hajoaminen.

Keskustelupaperi toimii alustuksena Turussa 30.8.-1.9. järjestettävälle Eurooppa-foorumille, joka kokoaa Turkuun ison joukon suomalaisen politiikan avainhenkilöitä. Tapahtumassa ovat mukana myös kansalaisjärjestöt, elinkeinoelämä, työmarkkinajärjestöt, asiantuntijat ja kansalaiset.

Ensimmäistä kertaa järjestettävässä tapahtumassa pohditaan Suomen roolia Euroopassa ja Euroopan unionissa. Eurooppa-foorumista pyritään luomaan vuosittainen tapahtuma, jossa tarjotaan ajankohtaista EU-tietoa sekä edistetään avointa, tutkittuun tietoon perustuvaa laajaa keskustelua kansalaisten ja päättäjien kesken.