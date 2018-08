ÅU: Turun kaupungilta vaaditaan miljoonan euron verran maksamattomia palkkoja

Turun kaupungilta vaaditaan arviolta miljoonan euron verran takautuvasti maksettavia palkkoja, kertoo sanomalehti Åbo Underrättelser.

Tilanne johtuu siitä, että kunta-alan työehtosopimukseen tulleen muutoksen myötä epäpätevälle ei voi maksaa alempaa palkkaa kuin pätevälle, jos työtehtävä on sama. Muutos tuli voimaan vuonna 2012. Yle kertoi maanantaina, että monilta kunnilta tämä on jäänyt huomaamatta.

ÅU:n haastatteleman Turun palvelussuhdepäällikön Urpo Matilaisen mukaan Turussa on oltu tietoisia asiasta vuoden alusta alkaen. Toistaiseksi Turku on tehnyt oikaisun noin 20 työntekijän asiassa. Parhaillaan tekeillä on päätös noin 100 työntekijän asiassa, minkä lisäksi Ylen uutisen jälkeen kaupunki on saanut lisää yhteydenottoja.

Suurin osa asianosaisista työskentelee tai on työskennellyt Turun hyvinvointi- tai sivistystoimialalla.