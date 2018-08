Kolumni: Suuria lupauksia

Mihin meillä ihmisillä on kiire? Seuraavaan linja-autoon, seuraavaan lomaan? Kiidämme elämän läpi katse tiukasti tulevassa ja toinen jalka menneessä. Carpe diem, tartu hetkeen, on latistunut kliseiseksi seinätauluksi, jolle hymähdellään.

Lomamuisto kultaantuu vasta, kun lomaltapalaaja istahtaa omaan kuutioonsa avokonttorissa. Poissa mielestä ovat kiukkuiset ampiaiset ja piinaavan kuumat yöt. Ajatukset askartelevat seuraavassa vapaassa, jonka lopulta koittaessa ajatukset askartelevat sekä sen päättymisessä että siinä, millaista viime lomalla oli.

Viisas ja onnellinen on se, joka murtaa tämän päättymättömän kehän. Inhimillistä ja kovin tavallista kyllä, siihen vaaditaan yleensä kunnon tälli. Sellainen, joka saa ihmisen ymmärtämään, ettei elä ikuisesti.

Useimmat meistä tuntevat jonkun, jonka vauhdin kuoleman hipaisu on saanut hidastumaan. Yksi vakavasta sairaudesta selvinnyt tuttavani elää toista elämäänsä. Samassa työpaikassa, uudella kiitollisuudella. Toinen taas aloitti vihdoin kuntoilun käytyään lähellä kuoleman rajaa. Nykyisin hän on paremmassa terässä kuin koskaan.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Kaiken kiireen takana odottaa lopullinen pysäkki, joka on kuitenkin lakaistu design-mattojen ja ikuisen nuoruuden ihanteen alle. Se joka uskaltaa katsoa silmiin väistämätöntä, katsoo samalla silmiin omaa keskeneräistä ja epätäydellistä itseään. Sitä, joka tuon tuosta vannoo muuttuvansa hoikemmaksi, ahkerammaksi, kärsivällisemmäksi, paremmaksi. Mutta mieluiten vasta ensi viikolla tai ensi syksynä.

Aikomukseni oli ensin kirjoittaa kolumni kuntoilun aloittamisesta. Siitä, kuinka vaikeaa on alkuunpääsy, ja kuinka sen jälkeen helpottaa. Muutoksen alkumetreillä on kuin työntäisi liikkeelle raskasta vaunua. Mutta kun vaativin ensipinnistys on tehty, vaunu lähtee rullaamaan lähes itsestään. Oman voinnin koheneminen kannustaa lenkkeilyn tai jumpan jatkamiseen.

Kirjoitan tätä viikonpäivänä, jonka moni valitsee muutoksensa aloittamiseen. Maanantaipäivien lisäksi muita suosikkeja ovat syksyt ja vuodenalut.

Mutta mitä suurempi lupaus, sitä painavampi vaunu. Ihminen pettyy omaan heikkouteensa, vannoo seuraavan maanantain nimeen ja jatkaa päättymättömällä kehällään.

Pitää valita riittävän kevyt kuorma työnnettäväksi. Pitää päättää ensin kävellä seuraavat portaat, ei sen enempää. Uusi alku voi koittaa koska tahansa, kuten nyt.

Kirsi Saivosalmi

Kirjoittaja on toimittaja ja joogaopettaja.