Jethro Rostedt ja Sedu Koskinen Harkimon poliittiseen ryhmään

maikki

Taitaa lopulta olla hyvä, että on puolue, jonka jäsenet ovat jonkin tasoisia julkkiksia. Saadaan oikeisiin puolueisiin asiallisia, tavallisten ihmisten elämään ja normaaliin maailmaan (ja Suomeen) tottuneet ja sitoutuneet ihmiset. Heitähän me tarvitsemme.

Jos joku haluaa julkkiksen päättämään Suomen ja suomalaisten tulevaisuudesta äänestäköön Liike Nyt:n edustajia.

Jokaisen äänestäjän olisi kuitenkin hyvä googlettaa oman ehdokkaansa taustaa, toimintaa ja ennen kaikkea sanomisia ennen äänestämistä, on puolue mikä tahansa.

"Vanhukset nimittäin ovat sovinistisempia, rasistisempia ja juopompia kuin nuoret" - on jäänyt mieleeni erityisesti. Se riitti muodostamaan oman mielipiteeni.

