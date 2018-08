Selvitys: Auran ja Pöytyän menot kasvavat ilman sotea 60 prosenttia – soten tullessakin liki 40

Voihan tästä sanailla, mutta tietämättömän

Tämä on loistava hetki osoittaa milloin litäkin mieltä milloin milläkin kunnallisella sektorilla. On kuitenkin hyvä muistaa, että monissa vielä kunnallisissa asioissa tulevaisuudessa kunta ei ole toimija.

Sote-uudistus on hyödyllinen. Valtaosalla kunnista sote-alueen budjetti on yli 30 %a koko budjetista ja osalla jopa 50-65 %a. Silti kunnan päättävissä elimissä ei ole mitään todellista ymmärrystä sote-alueesta.

Edellisen siteeksi: Suomessa on huomattava määrä kuntia, joiden väkimäärä ei riitä edes tarvittavien lautakuntien paikkoihin.

