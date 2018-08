Maatilarakennus tuhoutui tulipalossa Salon Rekijoentiellä – jälkisammutustöitä jatketaan edelleen

Salon Rekijoentiellä roihunneen rakennuspalon jälkisammutustöitä on jatkettu yön yli. Aamulla arvioitiin, että jälkisammutustöitä jatketaan puoleenpäivään asti.

Palo saatiin rajattua ja sen eteneminen pysäytettyä alkuillasta.

Suuressa, noin 500 neliömetrin kokoisessa maatilan tuotantorakennuksessa säilytettiin heinäpaaleja.

Palon seurauksena heinäpaalit tuhoutuivat. Myös peltikattoinen, puurakenteinen rakennus tuhoutui palossa täysin. Esimerkiksi rakennuksen katto romahti palon seurauksena alas.

Rakennuksesta on kannettu ulos heinäpaaleja sekä muita palaneita tai palavia materiaaleja, kertoo päivystävä päällikkö Juha Virto. Heinäpaalit siirrettiin illan ja yön aikana läheiselle pellolle, jossa niitä on sammutettu vedellä.

Leviämisvaaraa ei enää ole.

Tuli tarttui läheiseen puustoon, mutta se saatiin sammutettua aiemmin. Viereinen navettarakennus evakuoitiin varotoimenpiteenä.

Henkilö- ja eläinvahingoilta vältyttiin.

Salon Rekijoentie oli illalla liikenteeltä suljettu. Virto kertoo, että tie on avattu taas liikenteelle. Paikalla on noudatettava kuitenkin varovaisuutta, sillä paikalla on pelastuslaitoksen yksiköitä

Pelastuslaitos sai palosta ilmoituksen hieman neljän jälkeen päivällä.