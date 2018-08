Turun ja Kaarinan vihreiltä aloite kaupunkipuiston perustamiseksi Katariinanlaaksoon

Turun ja Kaarinan vihreiden valtuustoryhmät esittävät kaupunkipuiston rakentamista Turun Katariinanlaaksoon, Lemunniemen ja Rauvolahden alueille. Ryhmien mukaan näin voitaisiin turvata kaupunkien raja-alueella sijaitsevan merkittävän luonto- ja kulttuurialueen säilyminen sekä alueen kehittäminen.

– Kahden kaupungin alueelle sijoittuvalle kaupunkipuistolle on perusteensa, sillä luonto ja kulttuurihistoria puhuvat täällä valtakunnallisin nuotein, toteaa Kaarinan valtuustoryhmän puheenjohtaja Hannu Rautanen ryhmien yhteisessä tiedotteessa.

Katariinanlaakso yhdistyy pitkospuin Rauvolanlahden poikki Kaarinan Vaarniemeen ja Lemunniemelle. Alueella on jo merkittyjä polkuja, muutama nuotiopaikka ja näkötorni. Katariinanlaakso ja Vaarniemi ovat luonnonsuojelualueita. Ne on rauhoitettu lehtoina, joissa kasvaa runsaasti tammia. Rauvolanlahti on lintujen muuton- ja pesimäaikainen kohde, mikä kuuluu Natura-alueeseen kuten merkittävä osa Kaarinan puolella sijaitsevaa Vaarniemen kallioaluekin.

Kaarinan vihreiden valtuustoryhmä jättää asiasta valtuustoaloitteen tänään ja Turun vihreät viikon päästä maanantaina.

Kansallinen kaupunkipuisto on urbaanien arvomaisemien verkosto, joka kattaa kaupunkikulttuurin ja -luonnon kannalta oleellisimmat kohteet. Turussa sijaitsee ennestään yksi kansallinen kaupunkipuisto, jonka alueet ulottuvat Kuralan kylämäestä ja Aurajokilaakson kulttuurimaisemasta muun muassa Ylioppilaskylän, Turun vanhan kaupunkikeskustan sekä Chiewitzin serpentiinin ja Kakolan entisen keskusvankilan kautta aina Ruissaloon saakka.

Ympäristöministeriö on asettanut kaupunkipuistoille neljä vaativaa kriteeriä, jotka koskevat sisältöä, laajuutta ja eheyttä, ekologisuutta ja jatkuvuutta sekä kaupunkikeskeisyyttä.

Turun kaupunkipuiston lisäksi Suomesta löytyy kahdeksan muuta kansallista kaupunkipuistoa: Hämeenlinna, Heinola, Pori, Hanko, Porvoo, Kotka, Forssa ja Kuopio.