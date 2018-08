Suomessa on neljäkymmentä kansallispuistoa, joista jokaisessa Tea Karvinen on käynyt. Eikä pelkästään käynyt, vaan niistä jokaisessa hän on viettänyt useammankin vuorokauden, valokuvannut niiden luontoa ja haastatellut kunkin puiston asiantuntijoita. Koko projektiin kului kaikkiaan seitsemän vuotta, yli 700 päivää kansallispuistoissa, yli 150 haastateltavaa ja lukemattomia kirjoitustunteja.

Tästä projektista valmistui viime syksynä kirja Kansallispuistot – Maamme luonnon helmet. Projekti ei kuitenkaan loppunut kirjan julkaisuun, vaan kirjan ilmestymisestä saakka Karvinen on kiertänyt ympäri Suomen luennoimassa ja kertomassa Suomen kansallispuistoista. Turun kaupunginkirjastoon hän on tulossa pitämään kansallispuistojen iltaa tiistaina 28. elokuuta.

– Haluan innostaa ihmisiä luontoon. Luonnolla on niin paljon terveysvaikutuksia sekä ihmisten henkiseen että fyysiseen hyvinvointiin, hän toteaa.

Miten Karvinen päätyi kirjoittamaan kansallispuistokirjaa, on pitkä tarina, ja lähtee liikkeelle jo 1980-luvulta, vaikka varsinainen päätös kirjan kirjoittamiseen muotoutuikin vasta kymmenisen vuotta sitten hänen ollessaan vuonna 2008 yksin karhupiilokojussa.

– Yksin oli aikaa miettiä, ja silloin mietin, että mitä oikein haluan tehdä elämässäni. Tiesin, että valokuvaukseen liittyvää se tulisi olemaan. Olin aikaisemmin tavannut uusiseelantilaisen luontokuvaaja Tui De Royn ja hän neuvoi minua luontokuvauksessa erikoistumaan johonkin. Tiesin myös, että Ruotsin kansallispuistoista on tehty kirja, ja mietin, että voisiko vastaavan tehdä Suomessakin, hän kertoo.

Luonnosta Karvinen on ollut kiinnostunut aina, ja vuonna 1985–1986 hän suoritti eräoppaan ja sisävesiammattikalastajan kurssit. Pian hän pääsi töihin Lieksaan kehittämään kunnan luontomatkailua. 1990-luvulla hän ehti olla myös töissä Ruovedellä, Helvetinjärven kansallispuistossa.

– Vein ihmisiä helvettiin, hän nauraa.

Luontomatkailu vei Karvisen pian myös Sveitsiin ja hän toimi myös matkanjohtajana muun muassa Nepalin ja Perun vaelluksilla.

Vuonna 1993 Karvinen päätti lähteä vapaaehtoistyöhön Alaskaan viideksi viikoksi. Vapaaehtoistyön jälkeen hän sai vielä töitä Alaskasta erään kalastajakylän ammattikalastajana. Suomeen palattua paluu Alaskaan iti mielessä, ja vuonna 1994 hän pääsi Alaskan yliopistoon Fairbanksiin opiskelemaan valokuvajournalismia.

– Se oli pääaineeni, mutta opiskelin kaikkea mahdollista Aikidosta valtameriin ja avaruusoppiin sekä poliittista historiaa ja espanjan kieltäkin, hän muistelee.

Kun kylmä Alaska alkoi kyllästyttää, Karvinen kävi puolentoista vuoden ajan opiskelijavaihdossa Havaijilla sekä vuoden Etelä-Amerikassa.

Opintojen päätyttyä hän muutti Utahiin, Salt Lake Cityyn, joka oli valmistautumassa vuoden 2002 olympialaisiin. Siellä Karvinen päätyi, tuttaviensa yllyttämänä, kokeilemaan skeleton-kelkkailua ja innostuikin lajista niin, että pian osallistui lajissa myös EM- ja MM-kilpailuihin. Skeleton-kelkkauraa hän jatkoi vuoteen 2009 saakka.

Vuonna 2003 Karvinen muutti Yhdysvalloista Suomeen ja toimi freelance-valokuvaajana kuvaten muun muassa Ilta-Sanomiin. Hän asui Helsingissä, mutta teki usein kuvausmatkoja ympäri maailmaa. Erityisen kiinnostunut Karvinen on arktisten alueiden kuvaamisesta.

Vuonna 2011 Karvinen muutti Helsingistä pohjoiseen ja asuu tällä hetkellä Rovaniemellä. Kansallispuistokirjan työstö kesti yhteensä seitsemän vuotta ja kirja julkaistiin vuosi sitten syksyllä. Karvinen myy itse kirjaansa nettisivujensa kautta, ja sivustolta löytyy myös hänen ottamiaan valokuvia kaikista Suomen kansallispuistoista.

Kirjan julkaisun jälkeen kirjakiertue on nyt jatkunut vuoden ajan. Kansallispuistoaiheiset luentoillat jatkuvat eri paikkakunnilla edelleen, mutta Karvisella on myös jo muita tulevaisuuden suunnitelmia.

Hän on muun muassa ostanut dronen, jolla pääsee ottamaan luontovalokuvia myös yläilmoista käsin. Talveksi on luvassa todennäköisesti taas reissaamista.

– Suunnitteilla on Ugandaan suuntautuva valokuvausretki, jota lähden vetämään, hän paljastaa.

Kansallispuistojen ilta 28. elokuuta kello 18 Turun kaupunginkirjasto, Linnankatu 2, Tieto-osasto 2. kerros.