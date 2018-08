Lounaspaikka: ”Kotiruokaa pienellä twistillä”

Aurakadun ja Linnankadun kulmauksessa jo vuosia sijainnut Fontana on lounaspaikkana tullut tutuksi turkulaisille. Tämän huomaa, kun ravintolaan astuu arkipäivänä kello yksitoista, juuri lounaan alettua: lounastajien jono ylettyy jo ulko-ovelle saakka ja toinen jono kiemurtelee noutopöydän tienoilla.

Asiakaskunta näyttää monipuoliselta; on nuoria isommassa porukassa, kiireisiä työpaikkalounastajia, miehiä rakennushaalareissa ja huomioliiveissä, lapsia, eläkeläisiä ja turistejakin.

– Asiakkaita käy laidasta laitaan, on eläkeläisiä, varhaisteinejä ja tietysti vakkareita, jotka ovat töissä tässä lähellä. Varsinkin kesäaikaan myös käy paljon turisteja, tähän on niin helppo tulla kun sijainti on tässä torin ja jokirannan välissä, Fontanan keittiöpäällikkö Liisa Eskonen vahvistaa.

Marttiina Sairanen Lounaalla tarjolla on runsas salaattipöytä sekä kaksi lämminruokavaihtoehtoa, joista toinen on aina kasvisruokaa.

Asiakaskunnan monipuolisuuden vuoksi Fontanan lounaalla luotetaan perinteiseen kotiruokaan.

– Koska asiakaskunnassa on laidasta laitaan ihmisiä, haluamme pitää maut aisoissa, eikä tarjota mitään liian eksoottista. Kotiruoka on aina suosittua, mutta sitä teemme aina pienellä twistillä, Eskonen kuvaa.

Fontanan lounas tarjoillaan arkisin kello 11–15. Noutopöydässä on tarjolla aina kaksi pääruokavaihtoehtoa, joista toinen on lihaa tai kalaa ja toinen kasvisruokaa. Lisäksi tarjoillaan kasviksia sekä monipuolinen salaattipöytä sekä leipää.

– Ja myös jälkiruoka ja kahvi kuuluvat joka päivä lounaaseen, Eskonen kertoo.

Suosituimmiksi lounasruuiksi Eskonen nimeää lasagnen, lihapullat, erityisesti talviaikaan riistäkäristyksen sekä fish&chipsit.

– Kesä- ja talviaikaan vähän erilaiset ruuat ovat suosiossa. Talvella menee lämpimät kastikkeet, kun taas kesällä voi vaikka broilerin kanssa olla kylmää tsatsikia. Kesällä myös on tietenkin kauden kasviksia ja varhaisperunoita, Eskonen kuvaa.

Myös haastattelupäivänä tarjolla on varhaisperunoita ja tässä perinteisessä kesäherkussa on twistinä se, että perunat on maustettu tuoreella chilillä – ei kuitenkaan liian tulisesti. Perunoiden kanssa tarjolla on porsaan lehtipihviä ja siihen raikkautta antaa limeaioli. Lisukkeena on sopivan rapeat kesäkurpitsat ja parsakaalit ja todella runsas salaattivalikoima. Kasvisvaihtoehtona noutopöydästä löytyy vuohenjuustolasagnea.

Noutopöydän lisäksi myös lounaan voi Fontanasta tilata a la carte -listalta.

Eskonen kertoo, että vaikka Fontana sijaitsee keskeisellä paikalla, lounaspaikoissa on keskustassa paljon tarjontaa, ja kilpailu on kovaa. Siksi Fontanassa halutaan luottaa kotiruokaan.

– Aika paljon on tässä lähistöllä paikkoja, jotka ovat erikoistuneet esimerkiksi kasvisruokaan tai a la carte -lounaaseen. Meillä halutaan siksi tarjota ihan kotiruokaa, hän toteaa.

Osa läheisistä lounaspaikoista ei varsinaisesti edes kilpaile Fontanan kanssa, sillä samaan ravintolaperheeseen kuuluu myös viereinen di Trevi, jokirannan Nooa ja Linnankadulla sijaitseva Tårget sekä joessa risteilevät Låna-veneet.

– Ja tänä kesänä myös Nauvon vierasvenesataman Båthusset liittyi samaan ravintolaperheeseen, Eskonen kertoo.

